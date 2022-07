Lian Lin mukaan sen uusi AIO-prototyypi on yhtiön itsensä suunnittelema alusta loppuun ja sen pohjana on ollut asiakkaiden palaute.

Lian Li esitteli 2022 Digital Expo 2.0 -virtuaalimessuillaan muun muassa kolme prototyypikoteloa. Niiden lisäksi esille pääsivät joukko uusia tuulettimia sekä prototyyppi yhtiön seuraavan sukupolven AIO-nestejäähdyttimestä.

Prototyyppiasteella oleva vielä nimetön AIO-nestecooleri on alusta loppuun täysin Lian Lin omaa käsialaa asiakkailta saadun palautteen pohjalta. Coolerin jäähdytin on kasvatettu 32 mm paksuksi lämmönpoiston tehostamiseksi ja siihen puhaltaa maksimissaan kolme 120 mm:n 20 mm paksua tuuletinta. Coolerin ehdoton erikoisuus on kuitenkin sen RGB-valaistu pumppublokki, jonka keskiötä voi kustomoida erilaisilla lisäosilla. Tarjolla on paljaan, RGB-valaistuksen tasaiseksi hajottava peruskansi, johon voidaan lisätä erilaisia keskiöitä sekä ulkokuoria, jotka mahdollistavat esimerkiksi Infinity Mirror -peiliefektit.

Lian Lin tuuletinkavalkadi aloitettiin uusilla V2-versioilla Uni Fan AL120-, SL120- ja SL140-tuulettimista sekä ensimmäisellä AL140-tuulettimella, joka noudattaa kuitenkin V2-versioiden suunnittelua. AL120 V2 ja SL120 V2 on varustettu uudella paksummalla 28 mm:n kehyksellä, minkä kerrotaan mahdollistavan entistä paremman ilmavirran ja staattisen paineen joko hiljaisempana tai pahimmillaan samalla äänenvoimakkuudella kuin edeltäjänsä.