Tulevien koteloiden joukossa on muun muassa Saksalaisen Dan Cases -koteloista tunnetun Daniel Hansenin kanssa yhteistyössä luotu A4-H20 -mini-ITX-kotelo.

Lian Li on esitellyt tänään pitämässään YouTubeen suoralähetetyssä virtuaalisessa Digital Expo -tapahtumassa neljä uutta tietokonekoteloa – täystornikokoisen V3000+:n, suosittua O11D-sarjaa jatkavan O11D Evon sekä Mini-ITX-emolevyjä tukevat A4-H20 ja Q58.

Molemmat mini-ITX-kotelot luottavat niin sanottuun sandwich-asetteluun, jossa näytönohjain asetetaan emolevyn taustapuolelle PCIe-riser-kaapelin avulla. Asettelu on tuttu muun muassa Dan Cases A4-SFX:stä. A4-H20 onkin eräänlainen henkinen seuraaja edellä mainitulle kotelolle. Lian Li on suunnitellut uutuuskotelon yhteistyössä Dan Casesin Daniel Hansenin kanssa.

A4-H20 muistuttaa ulkoisesti huomattavan paljon alkuperäistä A4-SFX:ää alumiinisine rakenteineen, mutta reilun 7 litran tilavuuden sijaan sen koko on kasvanut 10,4 litraan. Kasvaneen koon myötä koteloon mahtuu 315 mm pitkät ja maksimissaan 2,7 korttipaikan paksuiset näytönohjaimet, minkä lisäksi kattoon on tuotu tuki 240 mm:n jäähdytinkennolle. Tallennustilan osalta koteloon mahtuu kaksi 2,5-tuumaista levyä. Virtalähdetuki on säilynyt ennallaan SFX-kokoluokassa.

Lian Lin mukaan A4-H20:n hintaa on myös pyritty tuomaan mahdollisimman alas, mutta virallista myyntihintaa ei vielä paljastettu. Lian Lin pienvalmistajaa suuremman valmistuskapasiteetin vaikutuksen hintaan odotetaan olevan merkittävä. Koteloa jo testaamaan päässeen OptimumTech-nimellä tunnetun YouTubettajan mukaan kotelo on tulossa myyntiin vuoden kolmannella neljänneksellä 120 dollarin suositushintaan PCIe 3.0 -riserilla. Lisäksi 30–40 euron lisäpanostuksella myyntiin olisi hänen mukaan tulossa myös PCIe 4.0 -riser.

Q58 puolestaan edustaa täysin Lian Li:n omaa tuotantoa. Kotelolla on kokoa 14,3 litraa, eli vajaa neljä litraa enemmän kuin A4-H20:llä. Suuremman kokonsa vastapainona Q58 tuo mukanaan tuen maksimissaan 320 mm:ä pitkille kolmen korttipaikan paksuisille näytönohjaimille ja kahdelle kortin eteen asetettavalle slim-tuulettimelle, tai vaihtoehtoisesti ATX-virtalähteille. Molempien käyttäminen yhtä aikaa on mahdotonta, sillä ATX-virtalähdetuki on mahdollistettu modulaarisella rakenteella ja sen hyödyntäminen pienentää näytönohjaimelle jäävää tilaa.

Myös nestecoolerille varattua tilaa on mahdutettu koteloon A4-H20:tä enemmän. Q58:n katossa on nyt tilaa maksimissaan 280 mm:n tai ATX-virtalähteen kera maksimissaan 140 mm:n jäähdytinkennolle. Kotelon kylkipaneelit ovat yläosastaan lasia ja alaosastaan verkkopaneelia, mikä mahdollistaa kotelon sisälle näkemisen, mutta kuitenkin myös ilman kiertämisen. Kylkipaneelit aukeavat saranoiden varassa lasisen yläosan auetessa ylös- ja alasosan alaspäin. Etu- ja kattopaneelit Q58:ssa ovat alumiiniset.

Q58 on nähtävissä ennakkoon koteloa testaamaan päässeen Hardware Canucksin YouTube-videossa. Hardware Canucksin mukaan kotelo on tulossa myyntiin kesällä 119 dollarin suositushintaan.

V3000+-nimeä kantava täystornikotelo on jatkokehitetty malli valmistajan alkuperäisestä V3000:sta ja jakaa myös monin osin tutun ulkonäön. Kotelon etupaneeli on saatavilla joko verkkopaneelina tai kiinteänä alumiinisena paneelina. Molempien kylkien alaosat on rei’itetty, kun muu kylki on vasemmalla puolella karkaistua lasia ja oikealla puolella alumiinia.

V3000+:n sisään mahtuu täystornikotelolle odotettavaan tapaan varsin monipuolisesti erilaisia komponentteja. Sisään mahtuu eATX-kokoiset emolevyt, maksimissaan kolme 480 mm:n nestejäähdytintä yhdessä yhden 360 mm:n jäähdyttimen kanssa ja kaiken kaikkiaan 16 120 mm:n tuuletinta ja 16 3,5- tai 19 2,5-tuumaista asemaa. ATX-emolevyjen kanssa koteloon on mahdollista asentaa myös toinen tietokonekokoonpano ITX-emolevyllä. Virtalähteitäkin koteloon mahtuu kaksi – yksi ATX- ja yksi SFX-virtalähde. V3000+ on päätynyt ennakkoon testiin GGF-nimellä kulkevalle YouTubettajalle. 3000+:n tarkkaa julkaisuajankohtaa tai hintaa Lian Li ei ole vielä paljastanut.

Viimeisenä Lian Li esitteli Digital Expossaan suosittua O11D-sarjaansa jatkavan O11D Evon. Ulkomitoiltaan uutuus vastaa vanhempaa O11 Dynamicia. Käytännössä kyseessä on ilmankiertoon optimoitu versio alkuperäisestä O11 Dynamicista. O11D Evo:n katto ja oikea kylkipaneeli ovat kokonaisuudessaan alumiinista verkkoa, jonka yhteydessä on myös pölysuodattimet. Etupaneeli ja vasen kylki puolestaan ovat edelleen karkaistua lasia.

Verkkopaneelien lisäksi O11D Evon uudistuksia ovat etupaneelin ja katon lasi- ja alumiiniosat erottava osoitettava RGB-valonauha sekä uudistettu näytönohjaimen sijoitusmahdollisuus – O11D Evossa näytönohjain on mahdollista asentaa riser-kaapelilla pystyyn emolevyn viereen. Jo alkuperäisen O11D:n suunnitteluapuna ollut Der8auer-nimellä tunnettu saksalainen ylikellottaja Roman Hartung on tehnyt YouTubeen videon tulevasta uutuuskotelosta. Virallista julkaisupäivää tai hinnoittelua O11D Evolle ei ole vielä julkaistu.

Tarkemmin Lian Lin uutuusprototyyppeihin voit tutustua myös lähdelinkin takaa löytyvästä Digital Expo -YouTube-videosta.

