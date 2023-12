O11D Evo RGB on nimestään huolimatta paljon enemmän, kuin vain RGB-päivitys pari vuotta vanhaan O11D Evo -malliin.

Lian Li esitteli kesällä Computex-messuilla liudan uusia tuotteita, joihin lukeutui myös O11 Dynamic -sarjan uutuuksia. Vaikka O11D Evo RGB:tä voisi luulla vain jouluvalojen välkkeellä päivitetyksi Evoksi, on kotelo uudistunut monilta osin ihan ulkomitoistaan alkaen.

Lian Li O11D Evo RGB on nykytrendien mukaisesti jättänyt taakseen vasemman etukulman tukiraudan, jotta koteloon on mahdollisimman esteetön näkymä lasipaneeleiden läpi. Alkuperäisessä O11D Evossa ollut pystysuora RGB-nauha on vaihdettu kahteen L-malliin, jotka reunustavat etu- ja sivulasipaneeleita ylhäällä ja alhaalla.

Muita uudistuksia kotelossa ovat esimerkiksi tuki 420 mm pitkille jäähdyttimille katossa, emolevykelkan päivitys tukemaan kahta asennuskorkeutta jäähdytinyhteensopivuuden parantamiseksi, emolevykelkan taakse jäävä kammio on varustettu magneettikiinnitteisellä kaapelinhallintapalkilla ja uudistettu virtalähteen kiinnitysrauta antaa 15 mm aiempaa enemmän tilaa taakse. Kotelo tukee myös kääntämistä peilikuvaksi, mikäli koteloa haluaa ihastella toisesta suunnasta.

Lian Li O11 Dynamic Evo RGB:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 478 x 290 x 471 mm

Materiaalit: 4 mm karkaistu lasi, alumiini, teräs

Emolevytuki: mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX (max 280 mm)

Laajennuspaikat: 7

Asemapaikat: 2 x 2,5” + 2 x 3,5” / 2,5” (+ tuuletinpaikkoja vieden 2 x 3,5” tai 4 x 2,5”)

I/O-liitännät: USB-A 3.0 x 2, USB-C 3.1, audioliitin

Jäähdytintuki: Katossa 240 / 280 / 360 / 420 mm Kyljessä 240 / 280 / 360 mm Pohjassa 240 / 280 / 360 mm

Tuuletinpaikat: Katossa 3 x 120/140 mm Kyljessä 3 x 120/140 mm Pohjassa 3 x 120/140 mm Takana 1 x 120 mm

GPU:n maksimipituus: 455,7 mm

CPU-coolerin maksimikorkeus: 167 mm

Muuta: Pohjassa pölysuodatin

Lian Li O11D Evo RGB saapuu myyntiin välittömästi, mutta ainakaan vielä sitä ei ole listattu kotimaisilla jälleenmyyjillä. Kotelon veroton suositushinta Yhdysvalloissa on 159,99 dollaria mustana ja 169,99 dollaria valkoisena.

Lähde: Lian Li