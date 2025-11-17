850-1200 watin SX-sarjan virtalähteet ovat perinteistä ATX-kokoluokkaa, kun 850-1000 watin SP Platinumit sijoittuvat pienempään SFX-luokkaan.

Kotelo- ja oheislaitevalmistaja Lian Li on laajentanut virtalähdetarjontaansa kahdella uudella 80 Plus Platinum- ja PPLP.info Platinum -sertifioidulla mallisarjalla. SX Platinum -sarja edustaa normaalikokoisia ATX-virtalähteitä, kun SP Platinum -sarja sijoittuu SFX-kokoluokkaan.

SX Platinum -sarjan virtalähteet ovat täysin modulaarisia ja ne tulevat saatavilla 850, 1000 ja 1200 watin konfiguraatioissa. Virtalähteet noudattavat luonnollisesti tuoreimpia ATX 3.1- ja PCIe Gen 5.1 -standardeja maksimissaan 600 watin 12V-2×6-virtaliittimineen.

Virtalähteiden sisältä löytyy vain japanilaisia kondensaattoreita, jotka on sertifioitu toimimaan jopa 105 asteen lämpötilassa. 12 voltin syöttö on toteutettu yhdellä linjalla. Virtalähteestä löytyy kaikki tyypillisimmät turvamekanismit ja sen komponentteja jäähdytetään 120 mm:n nestelaakeroidulla tuulettimella. Tuuletin tukee Zero RPM -tilaa eli virtalähde on tyypiltään semipassiivinen. Pyöriessään 850 watin malli tuottaa kovimmillaan 35 dBA melua, 1000 watin malli 37,6 dBA ja 1200 watin 39,9 dBA. Virtalähteen koko on 140 x 150 x 86 mm.

SP Platinum -sarjan virtalähteet ovat niin ikään modulaarisia, mutta pienemmässä SFX-koossa ne tulevat saataville vain 850 ja 1000 watin konfiguraatioissa. Ne tukevat myös ATX 3.1- ja PCIe Gen 5 -standardeja ja mukana on täyden 600 watin 12V-2×6-lisävirtaliitin.

Lian Li luottaa myös SP Platinum -sarjassa samoihin japanilaiskondensaattoreihin kuin SX-sarjassakin. Tiedotteessa ei mainita onko 12 voltin tuki toteutettu yhdellä vai useammalla linjalla. Turvallisuusmekanismit ovat yhtä kattavat kuin isoveljessäkin, mutta tuulettimen koosta on jouduttu karsimaan SFX-standardin vuoksi. 100 x 125 x 63,5 mm:n kokoinen virtalähde jäähtyy 92 mm:n nestelaakeroidulla tuulettimella. Tuuletin tukee Zero RPM -tilaa ja 850 watin versiossa se tuottaa melua maksimissaan 40 dBA, kun 1000 watilla melua voi kohota 45 dBA tasolle. Virtalähteen kanssa on huomioitu kotelot, joissa virtalähde asennetaan hankalaan paikkaan, ja mukana toimitetaan virtajohto integroidulla virtakytkimellä.

Kuvien mukaan kumpikin sarja on tulossa saataville sekä mustana että valkoisena, mutta TechPowerUpin tiedotteen mukaan SX Platinum -sarjasta tulisi nyt saataville vain musta versio. Kummankin sarjan virtalähteet ovat myynnissä välittömästi.

Lähteet: TechPowerUp (1), (2), Tuotesivut: Lian Li (1), (2)