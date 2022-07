Lian Li Lancool III:n hinnat ovat asettuneet 149,90–169.90 euroon.

Lian Li esitteli Lancool III -tietokonekoteloaan alun perin jo reilu vuosi sitten Digital Expo 2.0 -videollaan ja nyt kotelo on viimein saapunut markkinoille asti.

Ulkoisesti kotelo ei juuri vuoden takaisista esittelyistään eroa. Edessä on mesh-paneeli ja molempia kylkiä koristavat saranoidut lasipaneelit sekä mallistolle jo tyypilliseksi muodostuneet erilliset virtalähdekammion paneelit. Virtalähdekammion kyljet ovat etupaneelin tavoin mesh-paneeleita. Etupaneelin liitännät on mahdollista sijoittaa paneelin ylä- tai alalaitaan.

Tuulettimia koteloon on mahdollista asentaa niin kattoon, etupaneeliin ja takapaneelin kuin myös alaosaan virtalähdekammion ylläpuolelle ja kaiken kaikkiaan koteloon on asennettavissa kymmenen 120 mm:n tuuletinta. Kaikkiin tuuletinpaikkoihin takapaneelia lukuun ottamatta on myös mahdollista asentaa nestejäähdytinkennoja.

Prosessoricoolerille Lancool III:ssa on korkeussuunnassa 187 mm tilaa ja näytönohjaimelle puolestaan pituussuunnassa 435 mm. Kotelo tukee korkeintaan 280 mm leveitä E-ATX-emolevyjä ja 220 mm pitkiä ATX-virtalähteitä.

Lancool III tulee saataville mustana ja valkoisena värivaihtoehtona, mutta lisäksi molemmista väreistä on saatavilla erikseen RGB-versio, joka tarjoaa etupaneeliin kolme ARGB-tuuletinta ja ARGB-ohjaimen.

Lancool III:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 526 x 238 x 523 mm

Materiaalit: Alumiini, teräs, karkaistu lasi

Etupaneelin liitännät: Virtapainike, reset-painike, 2 x USB 3.0, 1 x USB-C, 3,5 mm:n ääniliitäntä (RGB-mallissa lisäksi yksi painike valojen värille sekä yksi painike valojen tilalle)

Yhteensopivat emolevyt: E-ATX (max. 280 mm), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Levypaikat: 8 x 2,5” ja 4 x 3,5”/2,5”

Laajennuskorttipaikkoja: 8 kpl

Näytönohjaimen maksimipituus: 435 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 187 mm

Virtalähdepaikka: ATX (max. 220 mm)

Tuuletinpaikat: Edessä: 3 x 120 / 3 x 140 mm Katossa: 3 x 120 / 3 x 140 mm Takana: 1 x 120 / 1 x 140 mm Virtalähdekammion päällä: 3 x 120 mm

Tuulettimia mukana: Perusmallissa: 4 x 140 mm tuulettimia (200~1800 RPM, 83.5 CFM, 2.3 mm H2O, 33dBA) RGB-mallissa: 3 x 140 mm ARGB-tuulettimia (300~1650 RPM, 83.5 CFM, 2.3 mm H2O, 33dBA), 1 x 140 mm tuuletin (200~1800 RPM, 83.5 CFM, 2.3 mm H2O, 33dBA)

Jäähdytinyhteensopivuus: Katossa: 360 / 420 mm Edessä: 360 / 420 mm Virtalähdekammion päällä: 360 mm



Lian Li Lancool III:n ennakkomyynti on alkanut 15. heinäkuuta. Suositushintaa kotelolla on ilman RGB-valoja mustana 149,99 dollaria ja valkoisena 159,99 dollaria. RGB-valaistun version hinnat puolestaan ovat mustana 159,99 dollaria ja valkoisena 169,99 dollaria. Suomessa kotelo on ainakin Jimm’sin valikoimissa 149,90–169.90 euron hinnoin.

Lähde: Lian Li