Razerilta matalaprofiilinen Deathstalker V2 -näppäimistömallisto mekaanisilla kytkimillä

Razer on julkistanut uuden langattoman matalaprofiilisen Deathstalker V2 -näppäimistömalliston. Alkuperäisestä Deathstalker-mallista poiketen uudet näppäimistömallit tarjoavat kumikupujen sijaan mekaaniset kytkimet. Mallisto koostuu kolmesta näppäimistöstä – langallinen täysikokoinen Deathstalker V2 sekä langattomat täysikokoinen Deathstalker V2 Pro ja tenkeyless-kokoinen Deathstalker V2 Pro Tenkeyless.

Kaikki kolme näppäimistöä käyttävät Razerin omia matalaprofiilisia optisia kytkimiä, joiden eliniäksi luvataan 70 miljoonaa painallusta. Saatavilla on valmistajan lineaarinen kytkinmalli sekä klikkaava kytkinmalli. Näppäinhatut puolestaan ovat ABS-muovia ja näppäimillä on nykyajan normien mukaisesti RGB-taustavalaistus. Näppäimistöjen kansilevy on alumiinia.

Kaikki kolme näppäimistöuutuutta ovat yhteensopivia Razerin Synapse-ohjelmiston kanssa, jonka yli näppäimistöjen RGB-valaistusta voi muuttaa. Lisäksi näppäimistöissä on myös sisäänrakennettu muisti, jossa asetukset säilyvät tallessa myös muihin tietokoneisiin liitettynä.

Langattomat mallit muodostavat yhteyden tietokoneeseen valmistajan oman HyperSpeed Wireless -yhteyden yli, mutta lisäksi tuettuna on myös Bluetooth. Langallista yhteyttä ja näppäimistöjen lataamista varten Deathstalker V2 Pro -näppäimistöissä on USB-C-liitäntä. Akunkestoksi valmistaja lupaa Tenkeyless-mallille 50 tuntia ja täysikokoiselle mallille 40 tuntia.

Razer Deathstalker V2 Pron myynti on alkanut 26. heinäkuuta ja muita julkaistuja malleja voi odottaa kauppojen hyllyille vuoden kolmannen neljänneksen aikana. Deathstalker V2:n suositushinta on 199,99 euroa, Deathstalker V2 Pro Tenkeylessin 219,99 euroa ja Deathstalker V2 Pron 249,99 euroa.

Lähde: Lehdistötiedote, Razer