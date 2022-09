SP850:n 12VHPWR-liittimestä puuttuvat ns. sideband-pinnit, eli se vastaa käytännössä NVIDIAn 12-pinnistä lisävirtaliitintä.

ATX 3.0:n ja PCI Express 5.0:n myötä näytönohjaimiin on ilmestymässä uusi 16-pinninen 12VHPWR-lisävirtaliitin, joka voi tarjota maksimissaan 600 wattia tehoa. Myös virtalähdemarkkinoilla tarve on luonnollisesti pistetty merkille ja ensimmäiset liittimen tarjoavat mallit onkin ehditty jo esittelemään.

Nyt uudella liittimellä varustetun virtalähteen esitelleiden yritysten joukkoon on liittynyt Lian Li, mutta valitettavasti kyse ei ole täydestä tuesta. Vaikka yhtiö mainostaa uudelle SFX-kokoluokan SP850-virtalähteelleen 12VHPWR-liitintä, se on lisännyt perään huomion, ettei siihen kuulu tukea ns. sideband-pinneille. Ilman sideband-pinnejä 12VHPWR on käytännössä sama, kuin NVIDIAn GeForce RTX 30 -sukupolvessa esittelemä 12-pinninen lisävirtaliitin.

Ilman neljää lisäpinniä Lian Lin uusi virtalähde rajoittaa maksimi tehonkulutuksen liittimestä yhtiön mukaan 350-400 wattiin. Se on toteutettu virtalähteen päässä kahdella 8-pinnisellä PCIe-lisävirtaliittimellä, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti loppuisi standardin mukaan jo 300 watin kohdalla.

SFX-kokoluokan Lian Li SP850 on tarkoilta mitoiltaan 125 x 100 x 63,5 mm ja se on 80 Plus Gold -sertifioitu. Virtalähteen kaikki kaapelit ovat modulaarisia ja kondesaattorit japanilaista laatutyötä. Sen tuulettimen (1000-2800 RPM) äänentuotoksi kerrotaan rasituksesta riipuen noin 17,1-40,6 dBA ja alle 340 watin kulutuksella tuuletin pysyy pysähtyneenä.

Lian Li SP850 tulee saataville välittömästi viiden vuoden takuulla. Virtalähdettä ei ole vielä listattu Suomessa, mutta Euroopassa hintataso on sekä mustalle että valkoiselle mallille noin 160 euroa.

