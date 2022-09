Gigabyten GeForce RTX 4090 Gaminc OC:n paketoinnista vuotaneet kuvat puolestaan varmistavat 24 Gt GDDR6X-muistia.

NVIDIA tulee näillä näkymin esittelemään uudet Ada Lovelace -koodinimelliset GeForce RTX 40 -näytönohjaimet 20. päivä kuluvaa kuuta, kun nahkatakkinen Jensen Huang pitää GeForce Beyond -keynote-esityksen GTC 2022 -tapahtumassa. Tulevista näytönohjaimista on saatu jo ensimmäiset kuvavuodot ja nyt hunajapurkista on hukattu jo koko kansi.

VideoCardz on löytänyt Twitteristä käyttäjä wxnodin twiittaaman kuvan Lenovon tulevasta valmiskoneesta, jonka keskiössä on peräti neljä korttipaikkaa vievä GeForce RTX 4090. Muutoin kuva ei anna vihiä kokoonpanon konfiguraatiosta, sillä Legion-brändätty emolevy ei kerro vihjeitä ja samaa brändiä kantava AIO-coolerin pumppuyksikkö peittää alleen prosessorikannan ympäristön. Näytönohjaimessa ei ole mitään ilmiselviä merkkejä AIB-valmistajasta, mutta pikselöinti 9:n kohdalta on jäänyt sen verran vajaaksi, ettei mallinumerosta jää epäselvyyttä.

Kuvan GeForce RTX 4090 -näytönohjaimelle syötetään virtaa yhdellä 16-pinnisellä PCIe 5.0 12VHPWR-lisävirtaliittimellä ja se jäähtyy massiivisella alumiinirivastolla, jonka läpi puskee ilmaa kolme tuuletinta. Ilmeisesti saman näytönohjaimen coolerista on kuvia myös ilman kuoria, jotka paljastavat kookkaan kuparisen höyrykammion, jossa on koroke GPU:lle, ja sen alta peräti 13 lämpöputkea levittämässä lämpöä pitkin rivastoa. Pienoisena pettymyksenä höyrykammiossa ei ole suoria kontaktipintoja muisteille, vaikka niille ainakin RTX 30 -sukupolven perusteella olisi tarvetta.

Samalta Twitter-tililtä löytyi myös Gigabyten tulevan GeForce RTX 4090 -näytönohjaimen paketin kuvia. Gigabyten Gaming OC -mallin myyntipakkaus varmistaa, että näytönohjaimesta löytyy 24 Gt GDDR6X-muistia, mikä viittaa 384-bittiseen muistiväylään. Paketin takapuoli mainostaa puolestaan kookasta höyrykammiota sekä kolmea tuuletinta, joista kaksi pyörii myötä- ja yksi vastapäivään.

Lähteet: VideoCardz, vxnod @ Twitter