Koteloita kenties mielenkiintoisempi uutuus on yhtiön tuulettimien, RGB-virtajohtojen sekä AIO-coolereiden tukema langaton hallinta, mikä vähentää johtosotkuja entisestään.

Koteloistaan parhaiten tunnettu Lian Li on ottanut Computex 2024 -messuille mukaansa kolme tulevaa koteloa sekä muita uutuuksia. Yhtiön koteloiden julkaisuaikatauluja on usein jouduttu arpomaan messuesittelyiden jälkeen, mutta tällä kertaa sillä on kerrottavakseen myös konkreettise julkaisuaikataulut uutuuksilleen.

O11 Vision Compact jatkaa O11-sarjan tutuilla pelimerkeillä aiempaa pienemmässä koossa (445,4 x 286,5 x 446 mm). Kotelossa on vaihdettava kattopaneeli – lasia kotelon sisältöä ihaileville ja metalliverkkoa esimerkiksi 360 mm:n jäähdyttimen paikkaa tarvitseville. Kotelo tukee myös AIO-coolerin jäähdyttimen asentamista emolevykelkan taa oikeaan kylkeen, jolloin sen putket saa piilotettua suurimmilta osin näkyvistä. Koteloon voi asentaa näytönohjaimen sekä kyljelleen että pystyyn. Se tukee maksimissaan 280 mm leveitä E-ATX-emolevyjä mukaan lukien Back Connect -variantit. O11 Vision Compact saapuu myyntiin vuoden kolmannella neljänneksellä 119,99 dollarin verottomaan suositushintaan.

Lancool 217 on miditorniluokan kotelo (482 x 238 x 502 mm), johon mahtuu emolevyjä mini-ITX:stä maksimissaan 280 mm leveisiin E-ATX:iin asti ja tuettuna ovat myös Back Connect -emolevyt. Kotelon runko on terästä, kylki 4 mm paksua karkaistua lasia ja etupaneeli metalliverkkoa. Huomio kiinnittyy kuitenkin näiden sijasta kotelon sivuja kiertäviin puukoristeisiin. Kotelon mukana toimitetaan kaksi 170 mm:n 30 mm paksua eteen esiasennettua tuuletinta, jotka voi pistää nappia painamalla pyörimään päinvastaiseen suuntaan pölyn poistamiseksi. Lancool 217 julkaistaan vuoden kolmannen neljänneksen aikana ja sen veroton suositushinta tulee olemaan 119,99 dollaria.

Lancool 207 on yhtiön omien sanojen mukaan mATX-kotelo (455,6 x 219 x 455 mm), johon mahtuu myös ATX-kokoluokan emolevyt ja jopa 410 mm pitkät näytönohjaimet. Kotelossa virtalähde asennetaan sen etuosaan ja etupaneelin takaa löytyy kaksi esiasennettua 140 mm:n 30 mm paksua tuuletinta ja pohjasta toiset kaksi 120 mm:n 25 mm paksua tuuletinta käänteisillä lavoilla. Lancool 207 saapuu myyntiin vuoden kolmannen neljänneksen aikana 79,99 dollarin verottomaan suositushintaan.

Yhtiön kenties merkittävin uudistus on koteloiden sijasta uusi langaton teknologia, jolla se yhdistää useiden tuotteittensa ohjainpiirit toisiinsa johtojen sijasta. Teknologia on tulossa ensimmäisenä käyttöön Lian Lin uusissa tuulettimissa, Strimer-kaapeleissa sekä AIO-coolereissa. Ohjelmistopuolella on puolestaan lyöty päät yhteen SignalRGB:n kanssa ja yhteistyön tuloksena L-Connectin uusin 3-versio tulee saamaan integroidun SignalRGB-tuen. Sen avulla L-Connectin pitäisi pystyä hallitsemaan myös muiden valmistajien RGB-valaistusta.

Ensimmäisiä langatonta ohjausta tukevia tuotteita ovat uudet Uni Fan SLV3 120 -sarjan tuulettimet. Tuulettimet itsessään ovat päivittyneet kahdella erikseen hallittavalla RGB-valaistusalueella, mutta muutoin ne ovat pääosin tuttua tavaraa. Tuulettimissa käytetään nestelaakerointia ja ne toimivat 250-2000 RPM:n alueella. Perusversion lisäksi saataville tulee myös LCD-näytöllä varustettu versio sekä käännetyillä lavoilla varustetut versiot kummastakin. Uudet Uni Fan SLV3 120 -sarjan tuulettimet tulevat saataville vuoden kolmannen neljänneksen aikana 89,99 dollarin verottomaan suositushintaan kolmen tuulettimen, langattoman vastaanottimen ja hallintayksikön sisältävänä pakettina. Yhden tuulettimen vastaanottimineen saa 26,99 dollarin suositushintaan ja pelkän ohjainyksikön 16,99 dollarilla. LCD-versiossa 3:n tuulettimen paketti kustantaa 134,99 dollaria ja yhden tuulettimen sekä ohjainyksikön sisältävä paketti 41,99 dollaria.

Strimer Plus V3 WRLS -kaapelit julistavat RGB:n ilosanomaa 24-pinnisen ATX-virtakaapelin, kahden tai kolmen 8-pinnisen PCIe-lisävirtakaapelin tai 12VHPWR-kaapelin muodossa. Strimer Plus V3 -kaapelit tukevat langatonta hallintaa ja ne tulevat saataville vuoden kolmannen neljänneksen aikana.

Virtalähteiden puolelle Lian Lillä on tarjota uusia Edge-sarjan malleja. Edge-sarjan virtalähteet on suunniteltu kaksoiskammiokoteloihin ja niissä virtaliittimet on asetettu 90° kulmassa normaaliin nähden virtalähteen takaosasta lähtevään kieleen. Virtalähteistä on luvassa 850, 1000 ja 1300 watin versiot ja niillä on 80 Plus Platinum, Cybenetics Platinum ja PPLP Platinum -sertifikaatit. Lisäksi saataville tulee edullisempi EG850 Mesh, joka yltää 80 Plus Gold -sertifikaattiin.

Lian Lin messuvalikoimaan kuuluvat myös uudet HydroShift LCD -AIO-coolerit, joiden erikoisuus on letkujen ”näkymättömyys”. Blokilta lähtee luonnollisesti letkut jäähdyttimelle, mutta ne viedään poikkeuksellisesti jäähdyttimen keskelle ja ohjataan siitä kourua pitkin päätyyn, mikä piilottaa ne näkyvistä. HydroShift LCD tulee saataville vuoden kolmannen neljänneksen aikana 360S, 360RGB ja 360TL -variantteina. 360S on perusversio mustanpuhuvalla ilmeellä ilman RGB-valoja, 360RGB on varustettu vähemmän yllättäen RGB-tuulettimilla ja 360TL-versiossa on muita tehokkaammat tuulettimet. Kaikkien kolmen veroton suositushinta tulee olemaan 119,99 dollaria.

