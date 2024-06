Noctua valmistelee lämpösifoni-AIO:ta ja uuden sukupolven NH-D15 G2 -cooleria

Lämpösifoniteknologia on teoriassa loistava jäähdytysteknologia ilman liikkuvia osia, mutta harva valmistaja on onnistunut soveltamaan sitä PC-käyttöön tähän mennessä.

Laadukkaista jäähdytystuotteistaan tunnettu Noctua ei luonnollisestikaan ole jättämässä Computexia väliin, vaan on paikan päällä esittelemässä tulevia tuotteitaan. Tänä vuonna parrasvaloihin pääsevät uusi lämpösifoni-AIO että tuleva D15:n seuraaja.

Lämpösifoniin eli suljettuun, nesteen höyrystymiseen ja kondensaatioon perustuvaan kiertoon perustuva AIO-cooleri on vielä prototyyppi, joten Noctua ei vielä messuilla ollut valmis kertomaan edes alustavaa aikataulua sen julkaisulle. Lämpösifonit eivät ole missään nimessä uusi keksintö, mutta PC-coolereiden puolella harva on onnistunut toteuttamaan mitään kaupallisesti järkevää siihen perustuvaa cooleria. Noctuakaan ei ole lähdössä leikkiin pelkin omin eväin, vaan tekee projektissa yhteistyötä kaksivaihejäähdytykseen erikoistuneen Calyosin kanssa.

Lämpösifoni-AIO:n etu perinteisempiin verrattuna on liikkuvat osat, tai pikemminkin niiden puute. Lämpösifoni-AIO:ssa ainoat liikkuvat osat ovat tuulettimissa, mikä pienentää selvästi hajoamisen riskiä pidemmässäkään käytössä pumpullisiin AIO-coolereihin verrattuna. Coolerin toimintaperiaatteen vuoksi sen jäähdytin on asennettava kotelon kattoon tai ainakin prosessorin yläpuolelle. Tämän hetkisten suunnitelmien mukaan se tullaan tuomaan lopulta markkinoille sekä 240 että 360 mm variantteina.

Toinen messu-uutuuksista on NH-D15 G2, millä viitataan ilmeisesti toiseen sukupolveen.Toisin kuin yllä kuvattu prototyyppi, uusi NH-D15 on jo valmista kauraa ja pitäisi saapua kauppojen hyllyille lähiaikoina. Coolerin tulee saataville kolmena eri varianttina: High base, low base ja standardiversio. High base on standardia kuperampi ja low base vähemmän kupera. Eri versiot sopivat eri tavoin eri prosessoreille ja yhtiöllä olikin messustandillaan havainnekuva coolerin prosessorin lämmönlevittäjälle tuottamasta paineesta coolerin eri versioina ja eri asennustavoin.

Esillä oli myös uusi NF-A14x25 G2, eli toisen sukupolven 140 mm:n 25 mm paksu tuuletin. Se tulee toimimaan maksimissaan 1500 RPM:n nopeudella ja Noctua uskoo sen voivan parantaa lämpötilaa 2-3°C ilmeisesti ensimmäisen sukupolven A14x25:een verrattuna. Tuuletin tulee saamaan nurkkiinsa tärinää vähentäviä renkaita ja tyynyjä.

Noctuan Computex-ständillä oli esillä myös yhteistyössä Seasonicin kanssa toteutettu virtalähde Prime TX-1600 Noctua Edition.

Lähde: HardwareLuxx