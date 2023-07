Blackwidow V4 ja V4 X täydentävät V4 Pron jo helmikuussa starttaamaa täyskokoisten, lisämakronäppäimillä varustettujen pelinäppäimistöjen sarjaa yhtiön omilla 3. sukupolven mekaanisilla kytkimillä.

Pelaajien lifestylebrändiksi itsensä käytännössä ylentänyt Razer on julkaissut uutta rautaa näppäimistörintamalle. Uudet BlackWidow V4 ja V4 X täydentävät V4 Pron keväällä aloittaman sukupolven.

Razer V4 ja V4 X ovat molemmat täyskokoisia näppäimistöjä, joissa on vielä lisänä kuusi makronäppäintä näppäimistön vasemmassa laidassa. Kuudes makronäppäin on saatu mahtumaan mukaan heivaamalla Pro-mallista löytynyt pyöriteltävä nuppi pois. Numeronäppäimistön yläpuolelta löytyy V4-mallissa rulla sekä neljä mediapainiketta, kun V4 X:ssä on pelkkä rulla. Molemmat ovat luonnollisesti RGB-valaistuja näppäinten osalta, mutta V4:stä löytyy lisäksi näppäimistön sivuilta hohtavat valopalkit.

BlackWidow V4 -perheen yhdistää niiden uudet 3. sukupolven mekaaniset kytkimet, joskaan mistään ei tunnu selviävän miten ne tarkalleen eroavat aiemmista sukupolvista. Keltaiset eli Yellow-kytkimet ovat lineaariset ja vihreät Green-kytkimet tuntopisteellä varustetut. Molemmille luvataan 100 miljoonan klikkauksen käyttöikä, ne on varustettu RGB-LEDillä, läpinäkyvällä koteloinnilla sekä ”LED-linssillä”, joka keskittää valon paremmin näppäinhattuun. Yellowin liikerata on 3,5 mm ja kytkentäpiste 1,2 mm. Kytkimestä löytyy sisäänrakennettu äänenvaimennin ja näppäin vaatii 45 g painallusvoiman. Green-kytkimen liikerata on 4 mm ja kytkeytymispiste 1,9 mm, mutta resetointipiste on kytkentäpisteestä poikkeavasti 1,5 millimetrissä. Kytkin vaatii 50 g painallusvoiman. Näppäinhatut ovat kaksoisvalettuja, mutta valitettavasti ABS-muovia.

Näppäimistöt ovat jo saatavilla suoraan Razerin verkkokaupasta, mutta kytkin- ja asetteluvaihtoehdot ovat ainakin tällä hetkellä rajalliset. Nordic-asettelulla on saatavilla tällä hetkellä heti vain BlackWidow V4 vihreillä kytkimillä. BlackWidow V4:n hinta yhtiön omassa verkkokaupassa on 189,99 euroa ja V4 X:n 149,99 euroa.

Lähde: Razer