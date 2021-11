NVIDIA julkaisi uudet GeForce 496.76 -ajurit NVIDIA Image Scaling -ominaisuudella

NVIDIA Image Scaling eli NIS on perinteinen spatiaalinen kuvanskaalain ja se toimii GeForce-näytönohjaimilla universaalisti DirectX 11- ja 12 -sovelluksilla.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 496.76 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien. Samaan syssyyn yhtiö julkaisi myös DLSS 2.3 -version sekä NVIDIA Image Scaling -teknologian.

GeForce 496.76 -ajureiden merkittävin uudistus on virallinen Game Ready -leima Battlefield 2042 -pelille. Lisäksi ajureissa on viimeisimmät päivitykset Assetto Corsa Competizionelle, Bright Memory: Infinitelle, Farming Simulator 22:lle, Hot Wheel Unleashedille, Myth of Empiresille sekä Ruined King: A League of Legends Storylle.

NVIDIA Image Scaling (NIS) on perinteinen spatiaalinen kuvanskaalausmenetelmä sisäänrakennetulla terävöitysfiltterillä. Tällä hetkellä on vielä hieman epäselvää, onko kyse todella uudesta ominaisuudesta, vai ajureista jo löytyneen skaalaimen yhdistämisestä terävöitykseen ja viemisestä saman kohdan alle ajurien hallintapaneelissa. Kun NIS otetaan käyttöön, ajurit luovat viisi uutta resoluutiota käytössä olevan työpöytäresoluution perusteella: 50 %, 59 %, 67 %, 77 % ja 85 % natiivista. Ominaisuus otetaan käyttöön kytkemällä se päälle ajureista tai GeForce Experiencestä ja valitsemalla pelissä jokin uusista resoluutiosta. Tämän jälkeen ajurit hoitavat kuvan skaalauksen ja terävöityksen yhdellä vedolla koko kuvalle.

NVIDIAn mukaan NIS on universaali ja toimii kaikille GeForce-näytönohjaimilla. Käyttäjäraporttien mukaan ominaisuus ei kuitenkaan toimi aivan kaikissa peleissä ja mikäli ajureiden ja erillisen, pelinkehittäjille GitHubissa jaossa olevan avoimen lähdekoodin ohjelmistokehityskitin käyttämät metodit ovat identtiset, toimii ominaisuus vain DirectX 11- ja DirectX 12 -rajapinnoilla. Ohjelmistokehityskitti mahdollistaa NIS:n lisäämisen peleihin FSR:n tapaan ja se toimii myös silloin myös muiden valmistajien näytönohjaimilla. Lisäämällä ominaisuuden suoraan peliin voidaan esimerkiksi välttää UI-elementtien ja tekstin skaalaaminen, vaikka raskaat osuudet renderöitäisiinkin matalammalla resoluutiolla.

DLSS:n uusi 2.3 -versio tuo mukanaan parannuksia etenkin partikkelien renderöintiin vähentämällä niiden muodostamia ”häntiä”. Uusi versio DLSS:stä on käytössä nyt 16 eri pelissä. Voit lukea lisää DLSS:n uusista tuulista ja NVIDIA Image Scaling -ominaisuuksista yhtiön artikkelista.

Tuttuun tapaan ajureissa on korjattu myös aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa liiskattuja bugeja ovat esimerkiksi WRC 8:n ja 9:n sekä Transport Feverin kaatuilu käynnistyksessä, Marvel’s Avengers Xbox Game Pass for PC -version satunnainen kaatuilu sekä Detroit Become Humanin satunnainen jumittelu ja jäätyily. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi vanha tuttu Sonic & All Stars Racing Transformedin satunnainen kaatuilu veden läpi ajettaessa, Deathloopissa esiintyvät ongelmat HDR käytössä ja uuden Image Scaling -ominaisuuden ongelmat, joihin on onneksi olemassa ainakin jonkilaiset purkkakorjaukset. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteesta (PDF) ja NVIDIAn Game Ready -artikkelista.

Lataa NVIDIAn ajurit täältä