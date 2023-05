Yhtiön edellinen prosessori peittosi Unixbenchin yhden ytimen testissä jo Intelin Comet Laken ja nyt se on aloittanut seuraavan sukupolven julkaisuvalmistelut Linux-päivityksillä.

Kiinalainen Loongson vierailee uutisotsikoissa säännöllisen epäsäännöllisesti antamassa kuvaa Kiinan kotikutoisten prosessoreiden kehityksestä. Nyt yhtiö on alottanut seuraavan sukupolven 3A6000-prosessorin julkaisun valmistelut tosissaan.

Loongson on julkaissut Linux-päivityksiä, jotka lisäävät tuen useille 3A6000-prosessorin uusille ominaisuuksille. Päivityksissä on mukana muun muassa tuki Page Table Walker -tyyppiselle muistinhallintayksikölle (MMU, Memory Management Unit), joka osaa hoitaa pitkän liudan osoitekäännösten poikkeuksia suoraan itse, mikä parantaa suorituskykyä. Lisäksi mukana on tuki uusille Memory Barrier -käskyille.

Yhtiön aikaisempien ulostulojen perusteella tiedetään, että 3A6000 saatiin suunnittelun osalta valmiiksi viime vuoden lopulla ja näyte-erien pitäisi tulla saataville vielä ennen vuoden puoliväliä. Yhtiö uskoo 3A6000:n yltävän jopa samaan IPC:een, kuin AMD:n Zen 3 -arkkitehtuuri. Yhtiön nykyisen sukupolven 3A5000 ylsi Unixbenchin yhden ytimen testissä jopa parempaan tulokseen, kuin Intelin Core i7-10700 eli Comet Lake huolimatta jopa 400 MHz matalammasta kellotaajuudesta. Kaikilla ytimillä suorituskyky jäi reiluun puoleen Core i7:sta, mutta toisaalta i7:lla on myös käytössään kaksinkertainen määrä ytimiä. Toisaalta vaikka IPC olisikin sama, pitäisi prosessoreiden yltää myös samoille kellotaajuuksille päästäkseen samaan suorituskykyyn.

Lähteet: Tom’s Hardware, Phoronix