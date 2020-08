ThunderX3-järjestelmäpiirissä on parhaimmillaan 60 ydintä, jossa kukin ydin voi suorittaa samanaikaisesti neljää säiettä, mutta tulossa on myös kahden sirun ja 96 ytimen variantti.

Arm-järjestelmäpiirit tunnetaan parhaiten lähinnä älypuhelimista ja muista kevyistä laitteista, mutta arkkitehtuurilla pyritään jatkuvasti vahvemmin myös palvelinten puolelle. Marvell esitteli Hot Chips 32 -messuilla tuoreinta tuotostaan, ThunderX3:a.

ThunderX-sarja tuli tunnetuksi Caviumin ensimmäisenä palvelinluokan Arm-perheenä, mutta Marvell osti yhtiön pian ThunderX2:n julkistuksen jälkeen. Marvellin alla kehitetty ThunderX3 jatkaa siitä mihin edelliset sirut jäivät ja tuo yhä enemmän ja järeämpiä ytimiä petaamaan paikkaa palvelinmarkkinoilta.

ThunderX3 on varustettu parhaimmillaan 60 ytimellä, mutta yhtiö tulee tuomaan markkinoille myös kahteen siruun perustuvan enimmillään 96-ytimisen version prosessorista. Sen prosessoriytimet perustuvat ARMv8.3-käskykantaan, mutta mukaan on otettu myös tiettyjä versioiden 8.4 ja 8.5 ominaisuuksia.

ThunderX3:n prosessoriytimet kykenevät suorittamaan SMT4-teknologian avulla samanaikaisesti neljää säiettä ja niiden yhden säikeen suorituskyvyn kerrotaan olevan samalla kellotaajuudella 30 % korkeampi, kuin ThunderX2:n ytimillä. 60-ytimiselle sirulle luvataan puolestaan 2 – 3 -kertaista suorituskykyä ThunderX2:een verrattuna samalla tehonkulutuksella. Järjestelmäpiiri on varustettu lisäksi 8-kanavaisella DDR4-3200-muistiohjaimella ja parhaimmillaan 64 PCI Express 4.0 -linjalla jaettuna 16 ohjaimelle. ThunderX3 valmistetaan TSMC:n 7 nanometrin valmistusprosessilla.

Marvell on löytänyt ThunderX3:n ytimiin lisää suorituskykyä muun muassa kasvattamalla liki koko front-endin kaksinkertaiseksi ja esimerkiksi Fetch- ja Decode-yksiköt ovat nyt kumpikin 8 leveitä. Myös järjestelmäpiirin back-end on aiempaa leveämpi. Järjestelmäpiiritasolla on siirrytty Ring-väylästä Switched Ring -topologiaan, jossa on käytössä kolme pienempää rengasta, joista kussakin on viisi pysäkkiä, joista kussakin on neljä prosessoriydintä ja 3 Mt:n siivu L3-välimuistia. Suosittelemme asiasta kiinnostuneille lämpimästi AnandTechin syvempää luotausta uuteen järjestelmäpiiriarkkitehtuuriin.

Lähde: AnandTech