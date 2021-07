io-tech testasi OnePlussan tuoreen 400 euron hintaisen Nord 2:n MediaTekin Dimensity 1200-AI -järjestelmäpiirillä.

OnePlus julkaisi viime viikolla seuraajan alkuperäiselle Nord-älypuhelimelleen. Nord 2 tuli Suomessa myyntiin 28. heinäkuuta 399 euron lähtöhintaan. Nyt uutuusmalli on ehtinyt myös io-techin testilaboratorioon, jossa perinteisten käyttötestien lisäksi teimme myös kattavat synteettiset suorituskykytestit, jotta näemme mihin puhelimen sisällä sykkivä järjestelmäpiiri kykenee.

Aiemmista OnePlussista poiketen puhelimen suorituskyvystä ei nimittäin huolehdi Qualcommin järjestelmäpiiri, vaan sen sijaan Nord 2:ssa on MediaTekin Dimensity 1200-AI, jota ei aiemmin juurikaan ole Suomen markkinoilla nähty. Piirin parina on pohjamallissa 8 gigatavua RAM-muistia ja 128 gigatavua tallennustilaa ja sadan euron lisäpanostuksella saatavilla on myös 12 / 256 Gt:n malli. Pääkamerana Nord 2:ssa toimii OnePlus 9 -sarjan ultralaajakulmakameroista tuttu Sonyn IMX766-sensori yhdessä f1.88-aukkosuhteen objektiivin ja optisen kuvanvakaimen kanssa. Sen parina puhelimessa on 8 megapikselin ultralaajakulmakamera ja 2 megapikselin mustavalkokamera.

Testiartikkelissa tutustumme OnePlus Nord 2:een vajaan viikon kestäneen ympärivuorokautisen testijakson pohjalta.

Lue artikkeli: Testissä OnePlus Nord 2