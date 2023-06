Lasien uusi Meta Reality -teknologia sulauttaa oikean ja virtuaalimaailman toisiinsa entistä tehokkaammin. Yksi merkittävistä tekijöistä sen takana ovat lasien värikamerat.

Meta on julkistanut odotetusti uuden sukupolven Quest 3 -virtuaalilasit. Yhtiön mukaan laseja on paranneltu käytännössä joka suhteessa edeltäjiinsä. Quest 3 -VR-lasit saapuvat myyntiin tulevan syksyn aikana.

Quest 3 -virtuaalilasit on varustettu yhtiön tiedotteen mukaan korkeamman resoluution näytöllä, selvästi tehokkaammalla järjestelmäpiirillä, uudella Meta Reality -teknologialla ja olevan vielä samaan aikaan sirommat ja mukavammat, kuin edeltäjänsä. Tarkkoja teknisiä yksityiskohtia ei kuitenkaan paljastettu käytännössä lainkaan.

Lasien sisällä tulee sykkimään Qualcommin seuraavan sukupolven XR-sarjan järjestelmäpiiri, jonka kerrotaan muun muassa kaksinkertaistavan GPU:n suorituskyvyn XR2:een verrattuna. Meta Reality -teknologia puolestaan mahdollistaa tosi- ja virtuaalimaailmojen yhteensovittamisen entistä paremmin, osin kiitos VR-lasien uusien värillisten kameroiden. Kokonsa puolesta itse lasien kerrotaan kutistuneen syvyys suunnassa jopa 40 % ohuempi, kun vaahtomuovipehmusteita ei lasketa mukaan.

Metan Quest 3 -lasien mukana toimitetaan täysin uudelleen suunnitellut Touch Plus -ohjaimet, joiden luvataan olevan nyt selvästi aiempaa ergonomisemmat. Näkyvin muutos on käden ympäri tulevan kehän katoaminen, kiitos aiempaa paremman paikannusteknologian. Lisäksi ohjaimissa on haptinen TruTouch -palaute. Saataville tulevat myös Meta Quest Touch Pro -ohjaimet, jotka eivät tarvitse mitään ulkopuolista apua liikkeittensä tarkkailuun.

Uudet Meta Quest 3 -VR-lasit tulevat saataville 500 dollarin verottomaan suositushintaan. Yhtiö kertoi samaan syssyyn myös laskevansa edeltävän sukupolven Quest 2 -lasien hintaa. 4. kesäkuuta lähtien 128 Gt:n Quest 2:n suositushinta tulee tippumaan verottomana 300 dollariin ja 256 Gt:n malli 350 dollariin.

Lähde: Meta