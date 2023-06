Vaikka Invisiblen nimi muuta vihjaa, se ei ole näkymätön vaan varustettu ns. puolipeilipinnoilla, jotka auttavat sitä sulautumaan ympäristöönsä.

Kolme vuotta sitten kuluttajamarkkinoille jäähdytystuotteiden kera saapunut Iceberg Thermal on panostanut Computex-messuihin isosti. Yhtiöllä on ollut esillä uutuustuotteita tuttuihin kategorioihin, mutta myös täysin uusia aluevaltauksia.

Iceberg Thermal ei ainakaan arastele ensi askelillaan kotelomaailmaan. Yhtiöltä on tulossa kaksi samaan runkoon perustuvaa koteloa, joiden työnimet ovat Invisible 415 ja Airflow 430. Invisiblen erikoisuus on sen puolipeili-lasipaneelit kyljessä ja kotelon etupaneelissa. Puolipeilin läpinäkyvyys riippuu katselukulmasta. Airflowssa etupaneelin lasi on korvattu metalliverkolla ja kylkipaneeli ei peilaa Invisiblen tapaan.

Tutulla tuuletinpuolella yhtiöllä olivat esillä IceGale ARGB Gen 2 (120 / 140 mm) ja IceGale Silent ARGB Gen 2 (120 mm). Perusversiossa on toisen sukupolven Vivid ARGB -valaistus, se on vakautettu kahdessa suunnassa ja käyttää kaksoiskuulalaakeroidussa keskiössä messinkiydintä takaamaan täyden vakauden. Silent-versiossa on puolestaan uuden sukupolven tuuletinlavat, joiden luvataan optimoivan ilmavirtaa entisestään ja pitävän tuulettimen hiljaisena. Silent-versio on liukulaakeroitu.

Yhtiöllä oli esillä myös uudet IceFloe Oasis -sarjan AIO-coolerit. Oasikset tulevat saataville 240, 280, 360 ja 420 mm jäähdyttimillä, mutta tässä vaiheessa puhutaan vielä verrattain aikaisista prototyypeistä. TechPowerUp epäilee, että Iceberg Thermal on AIO-coolereissaan turvautunut monien muiden tavoin Asetekin tuotteisiin.

