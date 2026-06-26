Euroopassa ilmaiseksi saatavilla oleva Windows 10:n Extended Security Updates -ohjelma päättyy kuluttajalaitteille nyt vasta 12. lokakuuta 2027.

Microsoftin Windows 10 -käyttöjärjestelmän tuki päättyi virallisesti viime syksynä, mutta yhtiö julkaisi käyttöjärjestelmälle Extended Security Updates -ohjelman, jolla tietoturvapäivitysten luvattiin jatkuvan vähintään vuoden. ESU-ohjelma on osassa maailmaa maksullinen palvelu, mutta Euroopan talousalueella sen saa ilmaiseksi, kunhan käyttäjällä on Microsoft-tili.

Nyt Microsoft on päivittänyt kaikessa hiljaisuudessa Windows 10 Extended Security Updates -ohjelman verkkosivuja ja kertonut päivitysohjelman jatkuvankin vähintään 12. lokakuuta 2027 asti, eli vuoden pidempään kuin alun perin oli tarkoitus. Ainut virallisen kaltainen tiedote asiasta vaikuttaisi olevan viime kesänä julkaistuun blogiin tehty päivitys, josta ei annettu erillisilmoitusta.

Microsoft ei kertonut ohjelman pidentämiselle suoraan sen kummempaa selitystä, mutta Bleeping Comptuer sai yhtiöltä pyytämällä lausunnon asiasta. Lausunnon mukaan he ymmärtävät, että uuteen tietokoneeseen siirtyminen voi viedä ihmisiltä aikaa ja osana sitoutumistaan asiakkaiden turvassa pitämiseksi he ovat päättäneet pidentää ESU-ohjelmaa henkilökohtaisille laitteille vielä vuodeksi.

Windows 10:n pidennetty ESU tulee automaattisesti ohjelmassa mukana oleville käyttäjille, mutta voi vaatia uuden kirjautumisen sisään Microsoft-tilillä paikallisen käyttäjän sijasta. Ohjelmaan voi liittyä edelleen myös jälkijunassa.

Lähteet: Microsoft, Bleeping Computer