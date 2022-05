Uudet Adaptive-oheislaitteet on helppo sovittaa jokaisen yksilöllisiin tarpeisiin 3D-tulostettavilla lisäosilla.

Microsoft julkaisi muutama vuosi sitten monipuolisesti muokattavan Xbox Adaptive Controller -ohjaimen vammaisten ihmisten yksilöllisiin tarpeisiin. Nyt yhtiö on julkaissut tietokoneille tarkoitettuja Adaptive-sarjan lisälaitteita jatkamaan samaa ideaa.

Microsoftin uuden Adaptive-tuoteperheen idean keskiössä on helppo muokattavuus. Esimerkiksi Adaptive Mouse on yksinkertaisimmillaan neliskulmainen kahdella painikkeella ja rullalla varustettu matala hiiri. Siihen on kuitenkin saatavilla lukuisia erilaisia lisäosia, kuten ”Mouse Tail” kuoria, joilla hiirestä saa muokattua helposti ns. perinteisen ergonomisen hiiren. Mikäli valmiit vaihtoehdot kuoriksi eivät ole omiin tarpeisiin sopivia, Microsoft tarjoaa myös ohjeet omien 3D-tulostukseen. Lisäksi hiireen on saatavilla peukalotuki, jota voi liikuttaa tarpeen mukaan joko hiiren vasemmalle tai oikealle puolen.

Adaptive Hub on puolestaan tarjoaa yhteydet maksimissaan neljälle langattomalle Adaptive Button -lisälaitteelle sekä mahdollisuuden yhdistää Hub kolmeen eri laitteeseen joko langattomasti tai USB-C-liitännällä. Adaptive Button -lisälaitteet taas voidaan konfiguroida toimimaan joko kahtena painikkeena, joystickinä tai kahdeksan suuntaisena d-padina. Buttonit on myös suunniteltu tukemaan 3D-tulostettuja ”kansia”, jolloin niiden sovittaminen omiin tarpeisiin on entistä helpompaa.

Microsoft Adaptive -tuoteperheen uutuudet tulevat myyntiin syksyn aikana.

Lähde: Microsoft