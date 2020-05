Microsoft julkisti kevään Surface-päivitykset ja täysin uudet Surface Earbuds -kuulokkeet

Surface Book 3 päivittyi Intelin Ice Lake -arkkitehtuuriin perustuviin 10. sukupolven prosessoreihin, mutta Go 2:ssa mennään edelleen vanhoilla 8. sukupolven Pentium- ja Core m3 -malleilla.

Microsoft on julkistanut tänään joukon uusia Surface-tuotteita. Surface Book, Go ja Headphones ovat jo ennestään tuttuja, mutta mukaan on mahtunut myös täysin uudet Surface Earbuds -nappikuulokkeet.

Surface Book 3 tulee saataville kahdessa koossa: 13,5-tuumaisena 3000×2000-resoluution ja 15-tuumaisena 3240×2160-resoluution PixelSense-kosketusnäytöllä. Pienempään on valittavissa prosessoriksi Intelin Ice Lake -arkkitehtuurin Core i5-1035G7 tai i7-1065G7 ja kookkaampaan pelkkä i7-1065G7. Pienemmässä i5-mallissa on käytössä Intelin integroitu Gen11 Iris Plus -grafiikkaohjain ja i7-mallissa erillinen GeForce GTX 1650 Max-Q, kun suurikokoisempaan 15-tuumaiseen malliin voi valita joko GTX 1660 Ti Max-Q:n tai Quadro RTX 3000 Max-Q:n.

Prosessorin tukena on 13,5-tuumaisessa mallissa 8 – 32 Gt ja 15-tuumaisessa 16 tai 32 Gt LPDDR4x-3733-muistia sekä 256 Gt – 1 Tt SSD-tallennustilaa. 15-tuumaisesta tulee saataville myös 2 teratavun tallennustilalla varustettu versio, mutta sen saatavuus on rajoitettu vain Yhdysvaltoihin. Surface Bookeissa on luonnollisesti myös Wi-Fi 6- ja Bluetooth 5.0 -tuet, jota ryyditetään 15-tuumaisessa mallissa myös tuella Microsoftin omalle Xbox Wireless -peliohjainyhteydelle. Liitinpaneelissa on kuulokeliitin sekä kaksi USB 3.1 Type-A ja yksi Type-C Gen 2 -liitäntää. USB Type-C -liitäntä tukee myös USB-PD 3.0 -virransyöttöä.

Surface Book 3 -mallien hinnat lähtevät 1899 eurosta ja ne tulevat Suomessa saataville 5. kesäkuuta.

Surface Go 2 tulee saataville 10,5-tuumaisella 1920×1280-resoluution PixelSense-kosketusnäytöllä, mikä säilyttää Book-mallistakin tutun 3:2-kuvasuhteen. Prosessoriksi on valittavissa Pentium Gold 4425Y- tai 8. sukupolven Core m3 -prosessori ja näytönohjaimen virkaa toimittaa Intelin integroitu UHD Graphics 615. Molemmat prosessorit perustuvat Amber Lake -arkkitehtuuriin, eli vähävirtaisimpaan 8. sukupolven Core -arkkitehtuuriin. Muita 8. sukupolven arkkitehtuureita oivat Coffee Lake ja Whiskey Lake.

Muistia on saatavilla 4 tai 8 gigatavua ja tallennustilaa 128 Gt SSD-muodossa ja 64 Gt eMMC:nä. Se tukee Wi-Fi 6- ja Bluetooth 5.0 -standardeja, jonka lisäksi tarjolla on Qualcommin Snapdragon X16 -modeemilla toteutetut LTE-yhteydet. Liitäntävalikoimaan kuuluu yksi USB Type-C -liitäntä, Surface Connect -liitäntä, Surface Type Cover -liitäntä, MicroSDXC-kortinlukija sekä 3,5 mm:n kuulokeliitin.

Surface Go 2 tulee saataville 479 euron lähtöhintaan 12. kesäkuuta.

Surfaces don't have Thunderbolt because its insecure 🙃 pic.twitter.com/lb7YYOOQ4Y — WalkingCat (@h0x0d) April 25, 2020

Moni saattaa olla jo tässä vaiheessa kiinnittänyt huomion Surface-perheen edelleen puuttuvaan Thunderbolt 3 -tukeen. Nettiin vuoti hiljattain nauhoite Microsoftin webinaarista, jossa kerrotaan, ettei Surface-perheeseen tule TB3-tukea sen suoran muistiyhteyden vuoksi, mikä on verrattain helppo hyökkäysvektori laitteeseen. Yhtiö perustelee myös esimerkiksi muistien juottamista emolevylle samasta syystä: vaihdettavat muistit ovat potentiaalinen tietoturvauhka.

Surface Earbuds -nappikuulokkeet ovat Microsoftin näkemys premium-luokan langattomista kuulokkeista. Kuulokkeet on varustettu pyöreillä ja verrattain kookkailla kosketuslevyillä, jotka tukevat sekä napautuksia että pyyhkäisyeleitä esimerkiksi puheluiden, musiikintoiston tai vaikka PowerPoint-esityksen hallintaan. Kuulokkeet tukevat perinteisen Bluetooth-parituksen (4.1/4.2) lisäksi Swift Pair -ominaisuutta, missä riittää, kun ne viedään Surface-laitteen tai puhelimen lähelle latauskotelossaan ja painaa Connect-painiketta. Kuulokkeet tukevat SBC- ja aptX-äänikoodekkeja. Niiden luvataan kestävän parhaimmillaan 8 tuntia yhtäjaksoista toistoa, jonka päälle latauskotelossa riittää virtaa 16 lisätunnin lataamiseen 10 minuuttia per tunti käyttöaikaa -tahdilla.

Surface Headphones 2:n ominaisuuslistalta löytyy käytännössä kaikki mitä Earbudseiltakin, mutta myös muuta. Headphones 2 -kuulokkeet on varustettu aktiivisella vastamelusuodatuksella ja sen akun luvataan kestävän parhaimmillaan 20 tuntia Bluetooth-äänentoistoa vastamelusuodatus käytössä ja latautuvan täyteen alle kahdessa tunnissa. Kuulokkeet voi kytkeä myös langallisesti 3,5 mm:n liittimellä, mutta lataus tapahtuu USB Type-C -liitännällä.

Surface Earbudsit on hinnoiteltu 219,99 euroon ja ne tulevat saataville Go 2:n tapaan 12. kesäkuuta, kun 279,99 euron Headphones 2:t tulevat jo Book 3 -mallien rinnalla 5. kesäkuuta.

Lähde: Microsoft