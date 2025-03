DirectX Raytracing 1.2 -rajapinta ja Cooperative vectors tulevat kehittäjien saataville Agility SDK:n mukana huhtikuun aikana.

Microsoft on luonnollisesti paikalla parhaillaan käynnissä olevilla GDC 2025 -messuilla. Tänään pidetyssä DirectX State of the Union -esityksessä yhtiö on esitellyt muun muassa DirectX Raytracing -rajapinnan seuraavan version.

DXR-rajapinnan seuraava 1.2 -versio tulee lisäämään rajapintaan kaksi uutta merkittävää ominaisuutta: Opacity micromaps (OMM) ja Shader execution reordering (SER). DXR 1.2 tulee kehittäjien käytettäväksi huhtikuussa julkaistavan Agility SDK:n mukana.

OMM optimoi alfatestattua geometriaa merkittävästi vähentäen turhia varjostinkutsuja ja sen kerrotaan parantavan polunseurannan (path tracing) suorituskykyä parhaimmillaan jopa 2,3-kertaiseksi. Luonnollisesti suorituskykyparannukset ovat tapauskohtaisia ja mainittu suorituskykylisä lienee ääritapaus.

SER on puolestaan tuttu ominaisuus NVIDIAn näytönohjaimista ja Intelinkin Thread Sorting Unit eli TSU tiettävästi tarjoaa vastaavan toiminnallisuuden. SER mahdollistaa varjostinten suorittamisen optimoidussa järjestyksessä ryhmittäin grafiikkapiirien resurssien tehokkaamman käytön mahdollistamiseksi.

Intel on jo kommentoinut tulevansa tukemaan SER-ominaisuutta, kunhan uusi Agility SDK julkaistaan, mutta OMM tulee vaatimaan alleen uutta rautaa. Qualcomm puolestaan kommentoi tulevansa tukemaan molempia seuraavan sukupolven integroiduilla grafiikkaohjaimillaan. NVIDIAlla ominaisuudet tulevat toimimaan ilmeisesti ainakin osalla RTX-näytönohjaimista ajuripäivityksellä ja AMD:n tuen tilanteesta ei ole vielä tarkempaa tietoa, mutta OMM on ilmeisesti tuettu Radeon RX 9000 -sarjan näytönohjaimilla ainakin jollain tasolla. Microsoft luonnollisesti työskentelee kaikkien valmistajien kanssa laajan tuen varmistamiseksi.

Samassa esityksessä paneuduttiin myös tulevaan Cooperative Vectors -ominaisuuteen ja siihen kytkeytyen Neural-renderöintiin. Cooperative Vectors mahdollistaa erilaisten matriisikiihdyttimien, kuten AMD:n WMMA-tuki tai CDNA-puolen Matrix Coret, Intelin XMX-yksiköt ja NVIDIAn tensoriytimet, hyödyntämisen suoraan DirectX-rajapinnan kautta ja se on tulossa käyttöön Shader Model 6.9:ssä.

AMD on esitellyt omaa neural supersampling and denoising -tekniikkaansa GPUOpen-sivuston blogissaan jo viime vuoden lopulla ja Intel on puolestaan esitellyt GDC:ssä ominaisuutta hyödyntävää Neural Block Texture Compression -teknologiaa, joka vähentää merkittävästi muistin käyttöä kuvanlaadusta tinkimättä. NVIDIA on puolestaan kertonut aiemmin tässä kuussa sen Neural Shading SDK:n tulevan tukemaan DirectX:n cooperative vectors -ominaisuutta.

Lähde: Microsoft