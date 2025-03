Palvelinpuolen kiihdyttimissä kovassa käytössä olevat HBM-muistit tulevat neljännessä sukupolvessaan kaksinkertaistamaan väylänleveyden nykyisestä 1024 bitistä 2048 bittiin per muistipiiri.

HBM-muistit eivät kokeneet ikinä menestystä kuluttajapuolella, mutta palvelinten kiihdyttimissä ne ovat kovassa käytössä. Nyt sekä Micron, Samsung että SK hynix ovat esitelleet omia suunnitelmiaan seuraavan sukupolven HBM4-muistien saralla. NVIDIA on jo ehtinyt ilmoittamaan GTC 2025:n yhteydessä, että sen Rubin-arkkitehtuurin kiihdyttimet tulevat käyttämään seuraavan sukupolven HBM-muisteja.

HBM4-muistit tulevat kasvattamaan muistien väylänleveyden nykyisestä 1024 bitistä per muistipiiri 2048 bittiin per muistipiiri, mikä luonnollisesti kaksinkertaistaa muistikaistan per piiri, olettaen että itse muistien nopeus pysyy samana.

SK hynix on esitellyt GTC 2025 -tapahtumassa jo ensimmäisiä oikeita HBM4-muistipiirejään. Yhtiöllä oli esillä sekä 12 muistisirun korkuinen 36 Gt:n että 16 sirun korkuinen 48 Gt:n HBM4-muistipiiri. Molemmissa muistit toimivat 8 Gbps:n nopeudella

Samassa tapahtumassa oli esillä myös Micronin ensimmäiset HBM4-piirit, mutta niiden tarkemmasta konfiguraatiosta ei ole tietoa. Yhtiön mukaan muistien massatuotannon on tarkoitus alkaa ensi vuoden aikana.

Samsungilta on ollut puolestaan esillä tähän mennessä pelkkää diamateriaalia. Yhtiön mukaan sen HBM4-piirit tulevat toimimaan parhaimmillaan 9,2 Gbps:n nopeudella ja ne tulevat saataville 8 ja 12 muistisirun korkuisina 24 gigabitin muistisiruilla, mikä tarkoittaa 24 ja 36 Gt:n kapasiteetteja per muistipiiri. Yhtiön roadmapissa on esitelty myös jo sitä seuraavaa HBM4E:tä, jossa päästään näillä näkymin 10 Gbps:n nopeuteen, ja 48 sekä 64 Gt:n kapasiteetteihin 32 gibabitin muistisiruja hyödyntäen.

Lähde: ComputerBase