Microsoft kertoi Windows 11:n muutoksista konepellin alla

Microsoftin mukaan Windows 11:n tiukemmat vaatimukset takaavat lähes täysin kaatumisvapaan ympäristön ja eri optimointien tekevän unitilasta palaamisesta lähes välitöntä mobiililaitteista tuttuun tapaan.

Microsoftin Windows 11 julkaistaan 5. lokakuuta. Viimeisen Windowsin seuraaja on herättänyt ennakkoon paljon keskustelua ja kritiikkiä etenkin sen tiukkojen laitteistovaatimusten vuoksi.

Nyt Microsoft on valottanut mitä Windows 11:ssä on tapahtunut pellin alla ja samalla tuo esiin syitä, miksi esimerkiksi TPM 2.0 -tuki nähdään välttämättömyytenä. Microsoftin mukaan Windows 11 on suunniteltu alusta alkaen ”Zero Trust” -periaatteella, joka mahdollistaa esimerkiksi koronapandemian myötä räjähdysmäisesti kasvaneen etätyön tekemisen entistä turvallisemmin.

Toinen syy tiukoille vaatimuksille on vakaus. Microsoftin mukaan asettamalla tiukemmat rajat tuetulle raudalle ja tietyiltä laitteilta vaaditut DCH-ajurit se kykenee tarjoamaan jopa 99,8 %:sti kaatumisvapaan Windows-kokemuksen. Luku perustuu Windows 11:n esiversioista saatuihin kokemuksiin.

Suorituskykyä Microsoft on optimoinut monin eri tavoin. Esimerkiksi etualalla pyörivät sovellukset asetetaan jatkossa automaattisesti taustasovelluksia korkeammalle prioriteetille, mikä takaa yhtiön mukaan esimerkiksi sulavat kokemuksen käynnistettäessä sovelluksia, kun uusi käynnistyvä sovellus etualalla saa automaattisesti enemmän resursseja käyttöönsä tarpeen mukaan. Eri tehtävien priorisointi on viety myös rautatasolle ja Windows 11 osaa ohjata Intelin tulevien Alder Lake -hybridiprosessoreiden Thread Directorin kanssa säikeet oikean tyyppisille ytimille eri tilanteissa parhaan suorituskyvyn takaamiseksi.

Sama ajatus kantaa myös sovelluspuolella, jossa esimerkiksi Edge-selain ja Office-sovellukset siirtävät pitkään käyttämättöminä olleet välilehdet tai työt unitilaan. Yhtiön mukaan tällä säästetään parhaimmillaan oikeissa käyttöskenaarioissa jopa 37 % prosessoriaikaa ja 32 % muistia. Tämä heijastuu myös parempaan akkukestoon kannettavilla laitteilla.

Käyttökokemuksen sulavoittamista ja yleistä viihtyvyyttä parantaa myös entistä nopeampi käynnistyminen unitilasta. Microsoftin mukaan eri optimointien kautta se on saanut lyhennettyä heräämisaikaa jopa neljänneksellä, minkä lisäksi Windows Hello -tunnistuksen kerrotaan tapahtuvan jopa 30 % aiempaa nopeammin. Lisäksi käyttäjää tuskin ainakaan haittaa aiempaa suurempi vapaa tila, sillä useimmat sisäänrakennetuista sovelluksista on asennettu vain osittain tai vähintään pakattu, kunnes niitä käytetään ensimmäisen kerran. Tällöin käyttämättömät sovellukset eivät syö ylimääräistä tilaa käyttöjärjestelmälevyltä.

Microsoft varmisti samalla suunnitelmansa Windows 11:n jatkon varalle. Yhtiön mukaan se tulee päivittämään sitä Windows 10:n tapaan ominaisuuspäivityksillä, mutta niitä tullaan julkaisemaan vain kerran vuodessa. Kutakin Home- ja Pro-versioita tullaan tukemaan 24 kuukautta sen julkaisusta, kun Enterprise- ja Education-versioille tuki on 36 kuukautta kustakin julkaisusta.

