MSI Optix MEG381QCR Plus tarjoaa 3840x1600-resoluution 175 Hz:n virkistystaajuudella ja se on yhtiön mukaan maailman ensimmäinen HMI-pelinäyttö.

MSI on julkistanut maailman ensimmäisen HMI- eli Human-Machine Interface -pelinäytöksi ristimänsä näytön. Näytössä on mukana poikkeuksellisen paljon mielenkiintoista uutta lähinnä virkistystaajuus- ja kirkkauspäivityksiin keskittyvillä markkinoilla.

MSI Optix MEG381CQR Plus on 38-tuumainen ultrawide-luokan pelinäyttö. Se tarjoaa kaarevan (2300R) 3840×1600-resoluution (UWQHD+) IPS-paneelin, joka pystyy parhaimmillaan 175 hertsin virkistystaajuuteen ja 1 millisekunnin vasteaikaan. Näytön luvataan toistavan 96,2 % DCI-P3- ja 128,7 % SRGB-väriavaruuksista. Näyttö on VESA DisplayHDR 600 -sertifioitu ja varustettu G-Sync Ultimate -moduulilla.

MSI:n HMI-ominaisuudet tarkoittavat käytännössä näytönv vasempaan alakulmaan lisättyä pyöriteltävää Gaming Dial -rullaa ja sen vierestä löytyvää pienikokoista näyttöä. Näytössä näkyy rullan kunkin hetkinen funktio, mutta valitettavasti yhtiön pressimateriaalit tai verkkosivut eivät ole turhan selkeitä sen toiminnasta. Rullan ja pienen OLED-apunäytön lisäksi näytön alalaitaa koristaa RGB-valolista, joka tukee sekä yhtiön omaa Mystic Light -valaistusta että yhteistyössä SteelSeriesin kanssa GameSense-teknologiaa, joka synkronoi valot pelin tapahtumiin. Alalaidan lisäksi RGB-valaistusta löytyy näytön takapuolelta.

MEG-sarjan uusi Optix-näyttö tarjoaa myös muita mielenkiintoisia elämää helpottavia yksityiskohtia. Näytön ylälaitaan on asennettavissa näytön mukana tuleva Camera Cradle, joka mahdollistaa esimerkiksi järjestelmäkameran tai vastaavan kiinnittämisen standardikiinnikkeillä webbikameraksi. Näytön alalaitaan on puolestaan mahdollista lisätä pidike hiiren johdolle ja korkeussäätöä, kallistusta pystysuunnassa sekä tietenkin kääntelyä sivusuunnassa.

Näytön I/O-paneelista löytyy kuvan ulostuomiseksi kaksi HDMI 2.0-, yksi DisplayPort 1.4 -liitäntä sekä DisplayPort Alt Modea tukeva USB-C-liitäntä. USB-C ja DP 1.4 tukevat näyttöä täydellä resoluutiolla ja virkistystaajuudella, mutta HDMI:llä virkistystaajuus on maksimissaan 85 Hz. Lisäksi mukana on USB 3.2 Gen 1 -hubi kahdella USB-A-ulostulolla (USB-B sisään), mikrofoni- ja kuulokeliittimet sekä mikrofonin ulostulo.

MSI:n tiedote ei valitettavasti kerro näytön hintaa tai milloin se tulee myyntiin.

