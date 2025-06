Jatkossa kaikkien Windows-kannettavien ja -taulutietokoneiden USB-C-liitinten on tuettava esimerkiksi tietokoneen lataamista, virransyöttöä liitetyille laitteille sekä vähintään yhtä näyttöä DisplayPort Alt-Moden avulla.

USB-C-liittimet ovat yleistyneet kovaa vauhtia eri laitteissa ja sama liitin on otettu käyttöön myös mm. Thunderbolt-standardissa. Kaikki USB-C-liittimet eivät kuitenkaan vastaa ominaisuuksiltaan toisiaan, tai edes lähelle. Microsoft on päättänyt nyt, että sekametelisoppa saa Windows-kannettavien ja -taulutietokoneiden osalta loppua.

Microsoft on julkaissut uuden päivityksen Windows Hardware Compatibility Program -sääntöihin USB-C-liitäntöjen osalta. Jatkossa kaikilta USB-C-liittimiltä Windows-kannettavissa ja -taulutietokoneissa vaaditaan tietyt minimiominaisuudet, jotka ovat aiemmin olleet vapaaehtoisia USB-standardin puolesta.

USB 3 -standardin mukaisilta USB-C-liittimiltä vaaditaan jatkossa poikkeuksetta virransyöttö siihen kytketyille laitteille, tuki tietokoneen lataamiselle liittimen kautta sekä tuki vähintään yhdelle ulkoiselle näytölle DisplayPort Alt-Modella. 5 ja 10 Gbps:n liittimiä vaaditaan toimittamaan liitetyille laitteille vähintään 4,5 ja 20 Gbps:n liittimiä vähintään 7,5 watin edestä tehoa.

USB4-standardin mukaisilta USB-C-liittimiltä vaaditaan vielä enemmän. Niiden on samaan tapaan tuettava virransyöttöä liitetyille laitteille ja tietokoneen lataamista, mutta näyttöjen osalta on tuettava vähintään kahta 4K-näyttöä 60 hertsin virkistystaajuudella. Lisäksi liitinten on tuettava PCI Express- ja Thunderbolt 3 -standardeja. Virransyötön osalta nopeudella ei ole merkitystä, mutta laitteen mallilla on; kannettavien USB4-C-liittimiltä vaaditaan vähintään 15 watin virransyöttöä lisälaitteille, kun taulutietokoneissa riittää 7,5 watin minimi. USB-C-liitinten pitää myös tukea unitilaa menettämättä siihen liitettyjen laitteiden yhteyksiä. Myös Thunderbolt 4- ja 5-standardien USB-C-liittimille asetetaan samat vaatimukset, kuin USB4:lle.

Kaikilta USB-C-liittimiltä vaaditaan lisäksi, että ne toimivat Microsoftin USB-ohjainajureilla, jolla kyetään varmistamaan mahdollisuus päivittää ajurit Windows Updaten kautta esimerkiksi mahdollisten tietoturvauhkien tilkitsemiseksi.

