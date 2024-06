Auto SR on ns. spatiaalinen skaalain Radeon Super Resolutionin ja NVIDIA Image Scalingin tapaan, mutta se hyödyntää skaalauksessa prosessoriin integroitua NPU-tekoälykiihdytintä.

Microsoft on esitellyt aiemmin tänä vuonna uuden Automatic Super Resolution- eli Auto SR -ominaisuuden Windowsiin. Kuten nimestäkin voi jo päätellä, kyse on automaattisesta skaalaimesta pelikäyttöön.

Microsoftin Auto SR on ns. spatiaalinen skaalain, eli se ei hyödynnä aiempien ruutujen dataa skaalausprosessissa. Se toimii siis käytännössä samankaltaisella periaatteella, kuin AMD:n FidelityFX Super Resolution 1.0 ja Radeon Super Resolution sekä NVIDIAn Image Scaling and Sharpening. Edellä mainituista poiketen Auto SR hyödyntää skaalauksessa kuitenkin tekoälyä ja tarkemmin vielä prosessoriin integroitua NPU-tekoälykiihdytintä. Juuri NPU-vaatimuksen vuoksi ominaisuus toimii toistasiseksi vain Qualcommin Snapdragon X -sarjan järjestelmäpiireillä, mutta oletettavasti tuki tullaan laajentamaan myös AMD:n Strix Point- ja Intelin Lunar Lake -prosessoreille sekä muille tuleville Copilot+ PC -yhteensopivilla alustoille ennemmin tai myöhemmin.

Microsoft julkaisi blogissaan samalla joukon esimerkkikuvia Borderlands 3 -pelistä suorituskykytietoineen. Kuvissa 1440p-resoluutiolla suorituskyky on tilanteesta riippuen 24-26 FPS ilman Auto SR -ominaisuutta ja 36-44 FPS Auto SR:n kera. Resoluutio tiputetaan 720p-tasolle Auto SR ei esimerkkien mukaan tarjoa enää suorituskykyparannusta, mutta kuva on selvästi terävämpi kuin ilman skaalausta.

Automatic Super Resolution on jatkuvan kehityksen alla ja sille on perustettu oma sivu Windows Storeen, josta tuetut kokoonpanot voivat ladata tuoreimman version parhaan kokemuksen takaamiseksi. Uutista kirjoittaessa Auto SR:n uusin veriso on 1.0.5.0. Teknologiaa ei pidä sekottaa Direct Super Resolution eli DirectSR-teknologian kanssa, joka on tarkoitettu ns. temporaaliskaalainten helpompaan integrointiin itse peliin. DirectSR:n vakioskaalain perustuu AMD:n FidelityFX Super Resolution 2.2:een.

Lähde: Microsoft