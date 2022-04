ETA PRIMEn mukaan hän on saanut Steam Deckin kanssa toimimaan vain AMD:n näytönohjaimet ja nekin vain Windowsin kanssa.

Steam Deck on ennen kaikkea tietokone, sanoi Valve aikoinaan. Vaikkei sen huoltoa omin päin suositella, se on mahdollista ja standardit liittimet antavat mahdollisuuksia mielenkiintoisiin ratkaisuihin.

Modaaja ETA PRIME on julkaissut YouTube-kanavallaan videon, jossa hän modaa Steam Deckin käyttämään ulkoista näytönohjainta. Suoraan PCIe x16 -liitäntäistä näytönohjainta ei tietenkään voi asentaa käsikonsolikokoluokan tietokoneeseen, mutta koska M.2 on pohjimmiltaan vain eri mallinen PCIe-liitin, voi siihen kytkeä M.2 > PCIe x16 -sovittimen ja näytönohjaimen siihen. Hitaampi liitin aiheuttaa lisäpullonkaulan, mutta toimii.

ETA PRIMEn mukaan vain AMD:n näytönohjaimet vaikuttaisivat toimivan Steam Deckin kanssa ja ulkoisen näytönohjaimen hyödyntäminen vaatii silloinkin Windowsin käyttöä. Koska sisäinen M.2-liitäntä otetaan näytönohjaimen käyttöön, on käyttöjärjestelmä asennettu microSD-kortille ja pelit USB-C-liitäntäiselle SSD-asemalle. Testeihin näytönohjaimeksi valikoitui Radeon RX 6900 XT.

3DMark Fire Strikessä Steam Decks sai vakiona 4340 pistettä, kun RX 6900 XT:n kanssa pisteitä ropisi 16 357 eli yli 2,5 kertaisesti. Time Spy -testissä ero oli dramaattisempi Aerithin eli Van Gogh -prosesssorin netotessa vain 1722 pistettä, kun RX 6900 XT:n hoitaessa grafiikkaohjaimen virkaa niitä tuli 10 395 eli kuusinkertaisesti. Pelkkiä grafiikkapisteitä vertaillessa erot olisivat luonnollisesti vielä selvästi suurempia.

Pelipuolella Steam Deck yhdessä Radeon RX 6900 XT:n kanssa pyörittää The Witcher III:sta keskimäärin noin 108 FPS:n suorituskyvyllä 4K-resoluutiolla ja Ultra-asetuksin. GTA V:ssä suorituskyky oli 4K Very High -asetuksilla keskimäärin 73 FPS, mutta Elden Ringissä prosessoripullonkaula nosti rumaa päätään. Suorituskyky oli 1080p-resoluutiolla maksimiasetuksin keskimäärin 46 FPS ja 4K-resoluutiolla samoin asetuksin noin 42 FPS. Myös Cyberpunk 2077:ssa prosessori aiheutti ongelmia suorituskyvyn vaihdellen paikoin rajustikin 40 ja 80 FPS:n välillä 4K-resoluutiolla. God of Warissa jatkuu sama tarina: 4K Ultra -asetuksin suorituskyky on keskimäärin 37-42 FPS ja 540p-resoluutiolta Low -asetuksin 1080p:ksi skaalatessa keskimääräinen FPS pysyy käytännössä identtisenä näytönohjaimen rasituksen jäädessä 500 MHz:n 2D-kelloillakin puolilleen.