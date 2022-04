AMD: Zen 4 -kuluttajaprosessoreissa on panostettu DDR5-muistien ylikellotukseen

AMD:n Joseph Taon lupailee Raphael-alustalle muistikellotaajuuksia, joita moni ei uskoisi mahdollisiksi tässä vaiheessa, kertomatta kuitenkaan mitään tiettyä nopeusluokkaa.

AMD on julkaissut Meet the Experts -webinaarisarjassaan muisteihin liittyvän lähetyksen. Lähetyksessä on tehty yhteistyötä Samsungin kanssa, jonka kanssa yhtiö on tehnyt jo pitkään yhteistyötä muistipuolella.

Esityksessä keskitytään DDR5-muisteihin sekä AMD:n ja Samsungin yhteistyöhön muistien parissa. Samsungin DDR4-muistit ovat olleet yhtiön Epyc-prosessoreiden virallinen julkaisukumppani aiemmissa sukupolvissa ja historia toistaa itseään DDR5:n ja Genoa-koodinimellisten Zen 4 Epycien kohdalla.

Kuluttajien mielenkiinto kohdistuu kuitenkin enemmän Raphaeliin eli Zen 4 -kuluttajaprosessoriin. AMD:n Joseph Taon mukaan vaikka Raphael on yhtiön ensimmäinen DDR5-pelialusta, sen kanssa ei olla otettu vain varman päälle. Taon mukaan yhtiö on panostanut etenkin DDR5-ylikellotukseen uudella alustallaan ja vaikkei hän suoraan lupaakaan mitään tiettyjä nopeuksia, hän vihjaa tulevien nopeuksien olevan sellaisia mitä osa ei uskaltaisi edes kuvitella tässä vaiheessa. Esityksen diat vihjaavat hyvin vahvasti, että Raphael voisi tukea jopa DDR5-6400-nopeutta ilman ylikellotuksia, kun Intelin Alder Lake tukee virallisesti vain DDR5-4800:aa. Sen lisäksi dioissa vilahtaa uusi 24 gigabitin tiheys DDR5-muisteille sekä 16 Gigabitin muistisiruja hyödyntävä ”3DS 8H” -paketointi, joka mahdollistaisi jopa 512 Gt:n DDR5-muistit.

