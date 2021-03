OVHcloudin Strasbourgin datakeskuksissa katastrofaalinen tulipalo

Tulipalo vei mukanaan yhden kokonaisen datakeskuksen ja vahingoitti muita. Verkkopeli Rust menetti rytäkässä peräti 25 palvelintaan ja niiden mukana hahmojen etenemisen pelissä kyseisillä palvelimilla.

Pilvipalveluidentarjoajat ovat nykypäivänä paljon vartijana, kun yhä useammat yritykset siirtävät toimintojaan pilveen. Pilvipalvelut ovat kuitenkin alttiita reaalimaailman katastrofeille siinä missä paikallisetkin palvelimet, kuten OVHcloudin asiakkaat saivat huomata.

Yli 1,5 miljoonan asiakkaan OVHcloudin Ranskan itärajan tuntumassa Strasbourgissa sijaitsevassa datakeskuskompleksissa syttyi katastrofaalinen tulipalo. Kompleksissa on toiminnassa neljä datakeskusta, SBG1-4 ja tulipalo sai alkunsa ilmeisesti SBG2:ssa.

Tämän hetkisten tietojen mukaan tulipalo tuhosi täysin SBG2-datakeskuksen ja vahingoitti SBG1- ja SBG3-datakeskuksia. Yhtiön toimitusjohtaja Octave Klaban mukaan SBG3:n kohdalla itse palvelimet säästyivät kuitenkin tuhoilta. Datakeskusten verkkokeskuksenakin toimivan SBG1:n osalta Klaba kertoi itse verkkohuoneen ja kahdeksan palvelinsalin säästyneen, mutta neljä salia tuhoutui.

Yhtiö on kehottanut asiakkaitaan aktivoimaan datanpalutusprotokollansa, jotta ne säästyisivät suuremmilta vahingoilta ja voisivat jatkaa toimintaansa SBG-datakeskuksista riippumatta. Kaikissa tapauksissa erillisiä backup-kopioita ei kuitenkaan ole olemassa, kuten Rust-pelin kehittäjä ja julkaisija Facepunch Studios sai huomata. Yhtiön mukaan se menetti tulipalossa yhteensä 25 Rust-pelin EU-palvelinta. Yhtiöllä on varapalvelimia, jotka on otettu jo käyttöön, mutta kaikki käyttäjien data, mukaan lukien hahmojen eteneminen pelissä, menetettiin seuraavien palvelinten osalta: [EU] Facepunch 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, [EU] Facepunch Large, [EU] Facepunch Small 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, [EU] Softcore Facepunch 1, 2, 3, 4, 5, 6.

