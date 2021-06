Huaweista irtautunut Honor julkaisi ensimmäiset älypuhelimensa globaaleille markkinoille – Honor 50, Honor 50 Pro ja Honor 50 SE

Huaweista irtautunut Honor on päässyt eroon myös Yhdysvaltojen pakotteista ja kiinalaisvalmistajan puhelimissa onkin käytössä täysiverinen Android-käyttöjärjestelmä Googlen palveluilla.

Uutisoimme viime vuoden lopulla Huawein ja Honorin yhteisen taipaleen päättymisestä, kun Huawei virallisti myyvänsä Honorin. Nyt itsenäisenä puhelinvalmistajana toimiva Honor on julkaissut ensimmäiset älypuhelimensa. Valmistajan tuore mallisto koostuu kolmesta laitteesta – Honor 50, Honor 50 Pro ja Honor 50 SE.

Kuten jo aiemmin oli osattu odottaa, eivät Yhdysvaltojen Huaweille asettamat rajoitteet koske entisestä emoyhtiöstään irtautunutta Honoria, minkä myötä Honor 50 -sarjassa onkin käytössä Android täysillä Googlen palveluilla ja osassa puhelimista sykkii sisällä Qualcommin järjestelmäpiirit.

Honor 50 -malliston huipulle sijoittuvat Honor 50 ja 50 Pro, jotka tarjoavat samat ydinominaisuudet kahteen eri kokoluokkaan tietyin eroavaisuuksin. Honor 50 Pron näyttönä toimii 6,72-tuumainen AMOLED-paneeli Full HD+-tason hieman erikoisemmalla 1236 x 2676 -resoluutiolla. Lisäksi näyttö tukee 120 hertsin virkistystaajuutta ja 300 hertsin kosketuksentunnistusta. Vasemman yläkulman reikään Honor 50 Pro mahduttaa kaksi etukameraa – 32 megapikselin pääetukameran ja 12 megapikselin ultralaajakulmakameran.

Perusmallin Honor 50:n näyttö puolestaan on pykälän pienempi 6,57 tuumaa ja samalla myös resoluutio on laskenut perinteisempään 1080 x 2340 -tasoon, mutta muilta ominaisuuksilta se vastaa suurempaa sisarustaan. Myös etukamerajärjestelmää on yksinkertaistettu ja keskelle näytön ylälaitaa sijoitettuun reikään on jätetty vain yksi 32 megapikselin kamera.

Takapuolella molemmat mallit tarjoavat kaksi suurikokoista kameraympyrää, joista toisessa on 108 megapikselin pääkamera 1/1,52-tuumaisella sensorilla ja toisessa puolestaan peräti kolme kameraa – 8 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä 2 megapikselin makrokamera ja syvyystietokamera.

Suorituskyvystä Honor 50:ssä ja Honor 50 Prossa huolehtii Qualcommin tuore Snapdragon 778G -järjestelmäpiiri, jonka parina on joko 8 tai 12 gigatavua RAM-muistia. Honor 50 Prolle virtaa tuo 4000 mAh:n akku, joka tukee 100 watin pikalatausta ja perusmallin Honor 50:lle puolestaan pykälän suurempi 4300 mAh:n akku, jonka latausnopeus jää pykälän hitaammaksi 65 wattiin.

Honor 50 Pron tekniset tiedot:

Ulkomitat: 163,5 x 74,7 x 8 mm

Paino: 187 grammaa

Näyttö: 6,72” OLED, 1236 x 2676, 120 Hz, 300 Hz:n kosketuksentunnistus

Qualcomm Snapdragon 778 -järjestelmäpiiri

8 tai 12 Gt RAM-muistia

256 Gt tallennustilaa.

Takakamerat: 108 megapikselin pääkamera (1/1.52”, 0,7 um pikselikoko), F1.9, automaattitarkennus 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (120 asteen kuvakulma), f2.2 2 megapikselin makrokamera, f2.4 2 megapikselin syvyystietokamera, f2.4

Etukamerat: 32 megapikselin etukamera (1/3,14”), f2.2 12 megapikselin ultralaaja etukamera (1/2,8”, 1,25 um pikselikoko, 100 asteen kuvakulma), f2.4

4000 mAh:n akku, 100 watin pikalataus

Honor 50:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 160x 73,8 x 7,7 mm

Paino: 175 grammaa

Näyttö: 6,57” OLED, 1080 x 2340, 120 Hz, 300 Hz:n kosketuksentunnistus

Qualcomm Snapdragon 778 -järjestelmäpiiri

8 tai 12 Gt RAM-muistia

128 tai 256 Gt tallennustilaa.

Takakamerat: 108 megapikselin pääkamera (1/1.52”, 0,7 um pikselikoko), F1.9, automaattitarkennus 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (120 asteen kuvakulma), f2.2 2 megapikselin makrokamera, f2.4 2 megapikselin syvyystietokamera, f2.4

32 megapikselin etukamera (1/3,14”), f2.2

4300 mAh:n akku, 66 watin pikalataus

Honor 50 SE tarjoaa koko kolmikon suurimman 6,78-tuumaisen näytön, joka yltää kalliimpien sisarusten tavoin 120 hertsin virkistystaajuuteen. Resoluutio on säilynyt Full HD+ -tasossa, mutta näyttöteknologia itsessään on vaihdettu AMOLED-paneelista LCD:hen. Keskellä näytön ylälaitaa reiässä lepää 16 megapikselin etukamera.

Päätakakamerana Honor 50 SE tarjoaa kalliimmista sisaruksistaan tutun 108 megapikselin sensorin, jonka parina on 8 megapikselin ultralaajakulmakamera ja 2 megapikselin makrokamera. Qualcommin järjestelmäpiirin sijaan Honor 50 SE:n sisällä sykkii MediaTekin Dimensity 900, jonka parina on 8 gigatavua RAM-muistia. Akulla on edullisimmassa mallissa kokoa 4000 mAh ja se latautuu 66 watin pikalatauksella.

Honor 50 SE:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 164 x 75,6 x 8 mm

Paino: 191 grammaa

Näyttö: 6,78” LTPS IPS LCD, 1080 x 2388, 120 Hz

MediaTek Dimensity 900 -järjestelmäpiiri

8 Gt RAM-muistia

128 tai 256 Gt tallennustilaa.

Takakamerat: 108 megapikselin pääkamera (1/1.52”, 0,7 um pikselikoko), F1.9, automaattitarkennus 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (120 asteen kuvakulma), f2.2 2 megapikselin makrokamera, f2.4

16 megapikselin etukamera, f2.2

4000 mAh:n akku, 66 watin pikalataus

Käyttöjärjestelmänä kaikissa uusissa Honor 50 -sarjalaisissa toimii Android 11 Googlen palveluiden kera. Lisäksi Androidin päällä pyörii valmistajan oma Magic UI 4.2 -käyttöliittymä.

Honor 50 ja 50 Pro tulevat Kiinassa saatavilla kesäkuun 25. päivä ja Honor 50 SE heinäkuun 2. päivä. Honor 50 Pron hinnat alkavat kiinassa 3699 yuanista (n. 480 €), Honor 50:n 2699 yuanista (n. 350 €) ja Honor 50 SE:n 2399 yuanista (n. 310 €). Suomeenkin uutuussarja on tulossa, mutta tarkempia aikatauluja tai hintoja kotimaamme markkinoille ei ole vielä tiedotettu.

Lähde: GSMArena, Honor (1), (2), (3)