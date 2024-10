Yhtiö kertoo panostaneensa moto g75 5G:ssä ennen kaikkea kestävyyteen, mutta oman huomionsa ovat saaneet myös esimerkiksi hämäräkuvaus ja nopeisiin yhteyksiin.

Motorola on julkistanut uuden ThinkPhonen ohella myös uuden moto g75 5G -puhelimen. Yhtiön tiedotteen mukaan uuden moto g75 5G:ssä on panostettu ennen kaikkea kestävyyteen.

Motorola moto g75 5G on yhtiön ensimmäinen MIL-STD-810H-sertifikaatin saanut moto g -puhelin. Sen luvataan kestävän pudotukset 1,2 metristä, äärimmäisetkin sääolosuhteet, lämpötilat ja paineen vaihtelut. Suojausten ohella puhelimessa on panostettu myös muun muassa hämäräkuvaukseen ja nopeisiin yhteyksiin. Laitteen sisällä on Qualcommin syyskuun alussa vaivihkaa julkaisema Snapdragon 6 gen 3 -piiri.

Motorolan muista viimeaikaisista Moto G -sarjalaisista poiketen Moto g75 5G:hen tarjotaan hintaluokassa poikkeuksellisen pitkä viiden Android-version päivitystuki sekä tietoturvakorjaukset vuoteen 2030 asti (kahdesti vuodessa).

Motorola moto g75 5G:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: 166,09 x 77,24 x 8,34/8,44 mm, 205/208 grammaa

Materiaalit: Muovirunko, Gorilla Glass 5 -etulasi, muovi- tai tekonahkatakakansi

Suojaus: IP68, MIL-STD 810H

6,78” 2388×1080 LCD, 120 Hz, kosketus 240 Hz, maksimikirkkaus 1000 nitiä

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4x 2,4 GHz Cortex-A78, 4x 1,8 GHz Cortex-A55, Adreno)

8 Gt LPDDR4X-muistia, 128/256 Gt UFS 2.2, microSD-korttipaikka (max. 1 Tt)

5G sub-6 GHz, (NR n1/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n77/n78), nano-SIM + eSIM

Wi-Fi 802.11 6E, Bluetooth 5.4, GPS/AGPS/GLONASS, Galileo, GZSS, Beidou

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera (Sony Lytia 600, f/1.79, 0,8 µm pikselikoko, PDAF, OIS) 8 megapikselin ultralaajakulma (f/2.2, 118,6°, 1,12 µm pikselikoko, AF, Macro Vision) Vilkuntasensori

16 megapikselin etukamera (f/2.45, 1,0 µm pikselikoko)

Stereokaiuttimet, Dolby Atmos -tuki

5000 mAh akku, USB-C 2.0, 30 W pikalataus, 15 W langaton lataus

Android 14

Moto g75 5G löytyy kauppojen hyllyiltä lokakuun puolivälissä ja sen suositushinta tulee olemaan 369 euroa. Harmaassa värivaihtoehdossa on mattapintainen takakuori ja vihreässä sekä sinisessä vaihtoehdossa on tekonahkatakakuori. Lisäksi saataville tulee ensisijaisesti yrityskäyttöön suunnattu Business Edition 128 Gt:n tallennustilalla ja vuoden lisätakuulla 349 euron hintaan.

Lähde: Lehdistötiedote (sähköposti)