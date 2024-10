Ensisijaisesti yrityskäyttöön suunnattu ThinkPhone25 on valinnut sisälleen edeltäjäänsä vaatimattomamman järjestelmäpiirin.

Motorola julkaisi vuonna 2023 kannettavien puolelta nimeä lainaavan Lenovo ThinkPhone -puhelimen yrityskäyttöön. Nyt puhelin tekee vuoden tauon jälkeen paluun. Vaikka nimistä voisi muuta päätellä, on Motorola Lenovon omistama merkki eikä päinvastoin. Uudessa versiossa Lenovon nimi on jätetty pois ja virallinen kutsumanimi onkin nyt ThinkPhone by Motorola.

Motorola ThinkPhone25 muistuttaa ulkonäkönsä puolesta vahvasti edeltäjäänsä hiilikuitumaisine takakuorineen, mutta puhelimen kamerasaareke on kasvanut syvyyttä sitten viime näkemän. Kamerasaarekkeesta löytyy edeltäjän tapaan kolme sensoria sekä salama.

ThinkPhone25 panostaa edelleen vahvasti yrityspuoleen ja se on varustettu lukuisilla suojaominaisuuksilla, kuten haittaohjelmia torjuvalla ThinkShieldillä ja moto ai -tekoälyä hyödyntävällä Moto Secure -suojauksella. Suorituskykyyn ei ole kuitenkaan panostettu entiseen tapaan, vaan puhelimen sydämenä sykkii edeltävän vuoden lippulaivapiirin sijasta MediaTekin keskiluokkaan sijoittuva Dimensity 7300.

ThinkPhone25 by Motorolan tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: 154,1 x 71,2 x 8,1 mm, 171 grammaa

Materiaalit: Takakuoressa aramidi, kehys muovia, näytön suojana Gorilla Glass 7i

Suojaus: IP68, MIL-STD 810H

6,34” 2670×1220 pOLED, mukautuva 120 Hz, kosketus 300 Hz, HDR10+, max 3000 nitiä

MediaTek Dimensity 7300 (4x 2,5 GHz Cortex-A78, 4x 2 GHz Cortex-A55, Mali-G615 MC2)

8 Gt LPDDR4X, 256 Gt uMCP (UFS MultiChip Package)

5G sub-6 GHz, (NR n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66/75/77/78), nano-SIM + eSIM

Wi-Fi 802.11 6E, Bluetooth 5.3, GPS/AGPS/LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera (Sony Lytia 700C, f/1.8, 1,0 µm pikselikoko, Quad PDAF, OIS) 13 megapikselin ultralaajakulma (f/2.2, 120°, 1,12 µm pikselikoko, PDAF) 10 megapikselin telekamera (f/2.0, 3x optinen zoom, 1,0 µm pikselikoko, PDAF, OIS)

32 megapikselin etukamera (f/2.4, 0,7 µm pikselikoko)

Kaksoisstereokaiuttimet, Dolby Atmos -tuki

4310 mAh akku, USB-C, 68 W TurboPower -pikalataus, 15 W langaton lataus

Android 14 (5 vuoden käyttöjärjestelmä- ja tietoturvapäivitystuki)

Motorola ei ole vielä ilmoittanut milloin ThinkPhone25 saapuu markkinoille, mutta sen Euroopan suositushinta tulee olemaan 499 euroa.

Lähde: Motorola