Qualcomm on julkaissut kaikessa hiljaisuudessa uuden edullisemman keskiluokan Snapdragon 6 Gen 3 -järjestelmäpiirin. Yhtiö ei julkaissut aiheen tiimoilta edes lehdistötiedotetta ja tuttuun tapaan yhtiön sivuilta löytyvät tekniset tiedot jättävät paljon arvailun varaan.

Snapdragon 6 Gen 3 ei eroa merkittävästi muista saman hintaluokan piireistä. Päällisin puolin se on käytännössä identtinen Snapdragon 7s Gen 2:n kanssa ja SD6 Gen 1:eenkin eroa olisi vain 200 MHz korkeammat Cortex-A78-ydinten kellotaajuudet. Pinnan alla on kuitenkin muuttunut yhtiön mukaan enemmän ja vaikka prosessoripuolen suorituskyky onkin parantunut vain 10 %, on AI Engineen saatu sentään 20 % lisäsuorituskykyä ja GPU-puolelle tutusta Adreno 710 -nimestä huolimatta jopa 30 % parempaa suorituskykyä.

SD6 Gen 3:n Kryo-prosessori sisältää neljä 2,4 GHz:n Cortex-A78-ydintä ja neljä 1,8 GHz:n Cortex-A55-ydintä. Niiden tukena on Hexagon NPU ja Sensing Hub sekä tietenkin Adreno 710 GPU. Muistipuolella on tuettuna LPDDR5-6400. Järjestelmäpiirin näyttöohjain tukee FullHD+-resoluutiota 120 hertsin virkistystaajuudella ja kuvaprosessori on tuttuun tapaan 12-bittinen. Se tukee maksimissaan 200 megapikselin kameroita tai 48 megapikselin kameroita Zero Shutter Lag -tuen kera. Langattomat yhteydet onnistuvat Wi-Fi 6E:n ja Bluetooth 5.2:n sekä 2,9 Gbitin latausnopeuksiin yltävä nimettömäksi jäänyt 5G-modeemi.

Koska Qualcomm ei julkaissut Snapdragon 6 Gen 3:sta lehdistötiedotetta, ei tässä vaiheessa tiedetä vielä, milloin sitä hyödyntäviä puhelimia nähdään markkinoilla tai minkä valmistajan toimesta.

