Motorola julkisti alle 200 euron hintaisen Moto g30 -älypuhelimen

Uutuusmallissa käytetään yrityksen uudistettua nimeämispolitiikkaa.

Motorola jatkaa puhelinmallistonsa tiuhaa päivittämistä ja on julkistanut tänään uuden Moto g30 -älypuhelimen, joka on yrityksen kymmenennen Moto G -sukupolven vesa. Samalla yritys uudistaa pitkäikaisen G-mallistonsa nimeämistä ja käyttää nyt G-kirjaimen perässä kymmenlukuja kuvaamassa laitteen asemaa mallistossa.

Teknisesti uusi Moto g30 muistuttaa hyvin pitkälti loppukesästä julkaistua Moto G9 Play -mallia. Ulkomitoiltaan laitteet ovat käytännössä identtiset ja myös näyttö sekä järjestelmäpiiri ovat samat. Rakenteella on kuitenkin nyt IP52-roiskevesisuojaus, näyttö tukee 90 hertsin ruudunpäivitysnopeutta, tallennustila on tuplattu ja kameratoteutusta on parannettu.

Takapuolen neloiskamera koostuu nyt korkeamman resoluution 64 megapikselin pääkamerasta, 8 megapikselin ultralaajakulmakamerasta sekä 2 megapikselin makro-ja syvyystietokameroista. Etukameran resoluutiota on kasvatettu kahdeksasta 13 megapikseliin. Sisällä on edelleen tuttu suurehko 5000 mAh akku 15 watin lataustuella. Android-käyttöjärjestelmän versio on ilahduttavasti tuorein 11, joka on höystetty Motorolan My UX -kustomoinneilla.

Moto g30 tekniset tiedot:

Ulkomitat: 165,22 x 75,73 x 9,14 mm

Paino: 200 grammaa

6,5” IPS TFT LCD -näyttö, 20:9, 1600 x 720, 269 ppi, 90 Hz

Rakenne: Muovi, IP52-suojaus

Qualcomm Snapdragon 662 -järjestelmäpiiri (4 x 2,0 GHz Kryo 260 Gold, 4 x 1,8 GHz Kryo 260 Silver, Adreno 610 GPU)

4 tai 6 Gt RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max 512 Gt)

LTE Cat.4 (150/50 Mbit/s), Dual SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.0, GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, NFC

Kolmoistakakamera: 64 megapikselin laajakulmakamera (Quad Bayer, 0,7 um pikselikoko), f1.7 8 megapikselin ultralaajakulma (1,12 um pikselikoko), 118 asteen kuvakulma, f2.2, kiinteä tarkennus 2 megapikselin makrokamera (1,75 um pikselikoko), f2.4 2 megapikselin syvyystietokamera (1,75 um pikselikoko), f2.4 Videokuvaus: 1080p 60 FPS pääkameralla, 1080p 30 FPS muut kamerat

13 megapikselin etukamera (1,12 um pikselikoko), f2.2

Sormenjälkilukija, 3,5 mm kuulokeliitäntä, monokaiutin

5000 mAh:n akku, USB Type-C (USB 2.0), 15 watin latausteho

Android 11

Moto g30:n suositushinta on 199 euroa ja saatavuudesta ilmoitetaan Suomen osalta myöhemmin. Värivaihtoehtoja ovat Phantom Black ja Pastel Sky (kuvassa).

Moto g30:n ohella Motorola julkisti myös edullisemman ja ominaisuuksiltaan karsitumman Moto g10 -mallin, joka ei kuitenkaan ainakaan toistaiseksi ole tulossa Suomen markkinoille.