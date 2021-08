Motorolalta Moto g -sarjaan 300 euron hintainen Moto g60s

Moto g60s ei tue vielä edullisemmasta g50:stä löytyneitä 5G-yhteyksiä, mutta tarjoaa kuitenkin ensimmäisenä Motorolan mallina peräti 50 watin latausnopeuden.

Motorola on julkistanut uuden Moto g60s -älypuhelimen, joka sijoittuu aiemmin julkaistujen moto g50:n ja g100:n väliin. Ulkoisesti laite jakaa muotoilusuuntauksia g50:n kanssa, mutta erojakin on ja esimerkiksi etukamera on siirretty pisaralovesta omaan erilliseen kamerareikäänsä keskelle näytön ylälaitaa.

Moto g60s:n sisällä sykkii alun perin jo vuonna 2019 julkaistu MediaTekin Helio G95 -järjestelmäpiiri, jonka parina on Suomessa myyntiin tulevassa mallissa 6 gigatavua RAM-muistia ja 128 gigatavua tallennustilaa. Selvästi jo vanhahkon järjestelmäpiirin myötä puhelin ei tue 5G-yhteyksiä. Virtaa laitteelle tuo muistakin Moto g -malliston älypuhelimista tuttu 5000 mAh:n akku, jonka latausnopeutta on kuitenkin kehitetty ja uudella 50 watin TurboPower-latauksella akun luvataan saavan 12 minuutin latauksella 12 tunnin edestä käyttöaikaa.

Näyttönä puhelimessa toimii suurikokoinen 6,8-tuumainen IPS-paneeli Full HD+ -resoluutiolla ja 120 Hz:n virkistystaajuudella. Kamerajärjestelmän osalta Moto g60s luottaa neljän kameran ratkaisuun, jossa 64 megapikselin pääkameran tukena ovat ultralaaja-, makro ja syvyystietokamerat.

Motorola Moto g60s:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 169,61 x 75,88 x 9,6 mm

Paino: 212 grammaa

6,8” IPS TFT LCD -näyttö, 1080 x 2460 -resoluutio, 396 PPI, 120 Hz

Rakenne: IP52-suojaus

MediaTek Helio G95 -järjestelmäpiiri

6 Gt RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max 1 Tt)

LTE Cat.13, Dual SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), Bluetooth 5.0, (A)GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, NFC

Neloistakakamera: 64 megapikselin pääkamera (0,7 um pikselikoko), f1.7 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (1,12 um pikselikoko), f2.2, 118° kuvakulma 5 megapikselin makrokamera (1,12 um pikselikoko), f2.4 2 megapikselin syvyystietokamera (1,75 um pikselikoko), f2.4

16 megapikselin etukamera (1,0 um pikselikoko), f2.25

5000 mAh:n akku, USB-C (USB 2.0), 50 watin TurboPower-pikalataus

Android 11

Motorola Moto g60s saapuu Suomessa myyntiin 31. elokuuta 299 euron suositushintaan.

Lähde: Motorola