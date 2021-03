Motorola julkaisi uudet moto g50 ja g100 -älypuhelimet

Molemmat ovat yksiä ensimmäistä Qualcommin uutuuspiirejä länsimaihin tuovista laitteista - moto g100:n sisällä sykkii Snapdragon 870 ja moto g50:n sisällä Snapdragon 480

Motorola julkaisi tänään moto g -sarjan uusimmat tulokkaat – moto g100 ja moto g50. Molemmat uutuuksista tuovat mukanaan 5G-yhteydet, roiskeenkestävän pinnoitteen ja Qualcommin uutuuspiirejä, joita länsimaissa ei ole juurikaan vielä nähty.

Puhelinten yhteydessä Motorola julkaisi myös uuden Ready For -alustan, joka on käytännössä suuremman näytön kiinnityksen mahdollistava telakka puhelimelle. Suuremman työskentely- tai pelitilan lisäksi Ready For -telakassa on Motorolan mukaan mahdollista asettaa päälle seurantatoiminto videopuheluissa, jolloin kamera seuraa puhujaa ja pitää hänet huomion keskipisteenä. Ready For -alusta toimii julkaisun yhteydessä vain moto g100 ja Edge+ -älypuhelimilla.

Uutuuskaksikosta kalliimpi moto g100 on, kuten aiemmista vuotokuvista oli pääteltävissä, länsimaihin suunnattu versio Kiinassa tammikuussa julkaistusta Edge S -älypuhelimesta. Puhelimen sisällä sykkii Qualcommin Snapdragon 870 -järjestelmäpiiri ja moto g100 onkin yksi ensimmäisiä kyseisen piirin länsimaihin tuovista puhelimista. Järjestelmäpiirin parina on 8 gigatavua muistia ja 128 gigatavua tallennustilaa. Tallennustilaa on myös mahdollista laajentaa maksimissaan yhden teratavun microSD-muistikortilla. moto g100:n 6,7-tuumainen näyttö käyttää korkeaa 21:9-kuvasuhdetta ja tarjoaa 90 hertsin virkistystaajuuden Full HD+ -resoluutiolla.

Kamerajärjestelmä muodostuu 64 megapikselin pääkamerasta, 16 megapikselin ultralaajakulmakamerasta ja 2 megapikselin syvyystietokamerasta. Ultralaajakulmakamera on käytettävissä myös makrokamerana, minkä lisäksi moto g100:n joukosta erottavana ominaisuutena sen ympärille on rakennettu rengasvalo lähikuvien valaisemista varten. Mukana on myös lasertarkennus.

moto g100:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 168,38 x 73,97 x 9,69 mm

Paino: 207 grammaa

6,7” LCD-näyttö, 21:9, 2520 x 1080, 90 Hz, HDR10

Qualcomm Snapdragon 870 -järjestelmäpiiri

8 Gt LPDDR5-RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max 1 Tt)

Dual-SIM

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, (A)GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo

Kolmoistakakamera: 64 megapikselin pääkamera (1/2”, 0,7 um pikselikoko), f1.7 16 megapikselin ultralaajakulmakamera (1 um pikselikoko, 117 asteen kuvakulma), f2.2 2 megapikselin syvyystietokamera (1,75 um pikselikoko), f2.4 TOF Laser-tarkennus

Kaksoisetukamera: 16 megapikselin etukamera (1 um pikselikoko), f2.2 8 megapikselin ultralaajaetukamera (1,12 um pikselikoko, 118 asteen kuvakulma), f2.4

Sormenjälkilukija, 3,5 mm:n kuulokeliitäntä,

5000 mAh:n akku, USB Type-C (USB 3.1), 20 watin latausteho

Android 11

Edullisempi moto g50 puolestaan tarjoaa 5G-yhteydet edulliseen hintaluokkaan. Puhelin on yksi ensimmäisistä Qualcommin Snapdragon 480 -järjestelmäpiirin sisältävistä laitteista. Järjestelmäpiirin parina on 4 gigatavua RAM-muistia ja mallin mukaan 64 tai 128 gigatavua tallennustilaa. moto g100:n tapaan myös moto g50 tukee maksimissaan 1 Tt:n microSD-muistikortteja. moto g50:n näyttö on kooltaan 6,5” ja sekin tarjoaa 90 hertsin virkistystaajuuden. Resoluutio on kuitenkin laskettu HD+-tasolle, minkä lisäksi kuvasuhde on perinteisempi 20:9.

moto g50:n kamerajärjestelmä muodostuu 48 megapikselin pääkamerasta, 5 megapikselin makrokamerasta ja 2 megapikselin syvyystietokamerasta.

moto g50:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 164,9 x 74,9 x 8,95 mm

Paino: 192 grammaa

6,5” IPS-LCD-näyttö, 20:9, 2600 x 720, 90 Hz

Qualcomm Snapdragon 480 -järjestelmäpiiri

4 Gt RAM-muistia

64 tai 128 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max 1 Tt)

Dual-SIM

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, (A)GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo

Kolmoistakakamera: 48 megapikselin pääkamera (1,6 um pikselikoko), f1.7 5 megapikselin makrokamera (1,12 um pikselikoko), f2.4 2 megapikselin syvyystietokamera (1,75 um pikselikoko), f2.4 TOF Laser-tarkennus

13 megapikselin etukamera (1,12 um pikselikoko), f2.2

Sormenjälkilukija, 3,5 mm:n kuulokeliitäntä,

5000 mAh:n akku, USB Type-C (USB 2.0), 10 watin latausteho

Android 11

Molempien puhelinten käyttöjärjestelmänä toimii Googlen tuorein Android 11 valmistajan omien lisäysten kera. Niin ikään molemmat laitteet jakavat myös vedenkestävyyden valmistajan vettä hylkivän pinnoitteen myötä, mutta virallista IP-luokitusta Motorola ei laitteilleen kuitenkaan lupaa.

moto g50 tulee saataville Suomessa huomenna 26. maaliskuuta 199 euron suositushintaan kahtena värivaihtoehtona – Steel Grey ja Aqua Green. moto g100:n myynti alkaa 9. huhtikuuta 499 euron suositushintaan. moto g100 tulee saataville kolmena eri värivaihtoehtona – Iridescent Sky, Iridescent Ocean ja Slate Grey.

Lähde: Motorola (1), (2), (3)