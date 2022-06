Uuden moto g62:n keskeisimpiä ominaisuuksia ovat 120 hertsin IPS-näyttö, 5G-yhteydet ja stereokaiuttimet.

Motorola on lanseerannut uuden moto g62 5G -älypuhelimensa myös Suomen markkinoille. Laite ensiesiteltiin viime viikolla Brasiliassa. Uutuus asemoituu Suomen markkinoilla huhtikuussa julkaistun moto g52:n ja toukokuussa julkaistun moto g82:n väliin. Eroa mallien välillä on pääosin näytön koossa ja tekniikassa, muistivaihtoehdoissa sekä järjestelmäpiirissä. Akun koko ja kameroiden resoluutio ovat kaikissa kolmessa paperilla samat.

Moto g62 tarjoaa 6,5-tuumaisen 120 Hz Full HD+-näytön, joka perustuu sisarmalleistaan poiketen IPS-tekniikkaan. Järjestelmäpiirinä laitteessa toimii Snapdragon 480+ 5G, joka mahdollistaa siis g52-mallin Snapdragon 680 -piiriin nähden 5G-yhteydet. Akun kapasiteetti on tuttu 5000 mAh, mutta lataustehoa on pudotettu jostain syystä g52:n 30 watista 15 wattiin. Äänipuolelle on tarjolla stereokaiuttimet sekä kuulokeliitäntä. Takakamera koostuu 50 megapikselin pääkamerasta, 8 megapikselin ultralaajakulmasta sekä kahden megapikselin makrokamerasta.

Motorola moto g62:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 161,8 x 74 x 8,6 mm

Paino: 184 grammaa

6,5” LCD IPS -näyttö, 1080 x 2400, 405 PPI, 120 Hz

roiskesuojattu muovirakenne

Qualcomm Snapdragon 480+ 5G -järjestelmäpiiri

4 Gt RAM-muistia

64 Gt tallennustilaa, microSDXC-muistikorttipaikka (max. 1 Tt)

4G, 5G NSA & SA (n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4&5 GHz, Bluetooth 5.1, NFC, (A)GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera (0,64 um pikselikoko), f1.8, PDAF 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (1,12 um pikselikoko), f2.2, 118 asteen kuvakulma 2 megapikselin makrokamera (1,75 um pikselikoko), f2.4 Full HD 30 & 60 FPS videokuvaus

16 megapikselin etukamera (1,0 um pikselikoko), f2.2

stereokaiuttimet, Dolby Atmos, 3,5 mm kuulokeliitäntä, kylkeen sijoitettu sormenjälkitunnistin

5000 mAh akku, USB-C (2.0), 15 watin pikalataus

Android 12, MyUX UI

Moto g62 tulee Suomessa myyntiin 4. heinäkuuta 269 euron verolliseen suositushintaan. Värivaihtoehtoja on kaksi – grafiitinharmaa ja turkoosinsininen. Yritysmarkkinoille tarjolla on myös Business Edition -versio, jossa on Android Enterprise Recommended -sertifiointi neljän vuoden tietoturvapäivityksillä sekä Moto Threat Defense -suojausratkaisu.

Lähteet: Motorola, sähköpostistiedote