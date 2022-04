Moto g52 vaihtaa edellismallin Snapdragon 480+:n Snapdragon 680:een ja luopuu samalla 5G-tuesta.

Motorola on tänään julkaissut uuden edullisen Moto g52 -älypuhelimen, joka nimensä mukaisesti toimii seuraajana marraskuussa esitellylle Moto g51:lle. Samalla uutuuspuhelin myös jatkaa valmistajan varsin ripeää noin puolivuosittaista julkaisutahtia.

Moto g52 tarjoaa edeltäjäänsä 0,2-tuumaa pienemmän 6,6-tuumaisen Full HD+ -resoluution näytön, jonka teknologia on vaihdettu IPS:stä AMOLED:iin, mutta samalla näytön virkistystaajuus on pudotettu 120 hertsistä 90 hertsiin. Kaiutinjärjestelmää valmistaja puolestaan on puhtaasti päivittänyt, sillä edeltäjän monokaiuttimen sijaan uutukaisesta löytyy stereokaiuttimet.

Puhelimen sisuksista löytyy Qualcommin viime vuoden lopulla julkaisema Snapdragon 680, jonka parina on joko 4 tai 6 Gt RAM-muistia ja 128 tai 256 Gt tallennustilaa. Korkeamman mallinumeron piiristä huolimatta tarjolla ei ole käytännön suorituskykyparannusta, vaan sen sijaan piiristä jopa puuttuu 5G-tuki ja se rakentuu vanhempien prosessoriytimien ja GPU:n varaan kuin edeltäjämallin Snapdragon 480+.

Kamerajärjestelmäksi Moto g52 tarjoaa 50 megapikselin pääkameran yhdessä 8 megapikselin ultralaajakulmakameran ja 2 megapikselin makrokameran kanssa. Puhelimen 5000 mAh:n akku tukee edeltäjämallia nopeampaa 30 watin pikalatausta.

Motorola Moto g52:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 160,98 x 74,46 x 7,99 mm

Paino: 169 grammaa

6,6” AMOLED-näyttö, Full HD+ -resoluutio, 90 Hz

IP52

Qualcomm Snapdragon 680 -järjestelmäpiiri

4 tai 6 Gt RAM-muistia

128 tai 256 Gt tallennustilaa

4G

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, (A)GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera (0,64 um pikselikoko), f1.8, AF 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (1,12 um pikselikoko), f2.2 2 megapikselin makrokamera, f2.4

16 megapikselin etukamera (1 um pikselikoko), f2.45

5000 mAh akku, USB-C (2.0), 30 watin pikalataus

Android 12

Motorola Moto g52 tulee saataville 249 euron suositushintaan, mutta tarkkaa Suomen julkaisupäivämäärää valmistaja ei ole vielä paljastanut.

Lähde: Motorolan lehdistötiedote