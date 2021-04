Esports Gaming -näyttösarjan ensimmäinen malli on 360 Hz:n virkistystaajuuteen yltävä Full HD -näyttö IPS-paneelilla.

MSI on julkistanut kaksi uutta sarjaa pelinäyttöihin. Yhtiö jakaa pelinäyttönsä nyt Curved Gaming -sarjaan ja vasta rekisteröidyksi tavaramerkiksikin hyväksyttyyn Esports Gaming -sarjaan.

Curved Gaming -sarjan näytöt tarjoavat nimensä mukaisesti kaareutuvia näyttöpintoja, minkä lisäksi sarjan näyttöihin kuuluu korkeakontrastinen kuva 178-asteen kuvakulmalla ja VA-paneelilla. Näytöt soveltuvat MSI:n mukaan videoiden katseluun ja tarjoavat erinomaisen pelikokemuksen suurelle yleisölle.

Esports Gaming -sarjan näytöt puolestaan on suunnattu nimensä mukaisesti erityisesti kilpailullisille pelaajille, jotka kaipaavat nopeita vasteaikoja, korkeita virkistystaajuuksia ja repeilyvapaata kuvaa, eli ruudunpäivitysnopeuteen synkronoituja virkistystaajuuksia. Esports Gaming -sarjan näytöt ovat tasaisia, niissä käytetään IPS tai TN-paneelia, niiden jalustoille luvataan enemmän liikkumisvaraa ja näytön logot minimoidaan, jotta huomion kiinnittäisi vain näytöllä näkyvä kuva.

Uuden brändin mukana MSI toi myös uuden näytön. Oculux NXG253R sijoittuu Esports Gaming -sarjan ensimmäiseksi malliksi. Näytöllä on kokoa 24,5”, sen resoluutio on 1080p ja virkistystaajuus peräti 360 Hz. Käytössä on Rapid-IPS-paneeli, jonka luvataan yltävän 1 ms GTG-vasteaikoihin (gray to gray). Oculux NXG253R tukee virkistystaajuuden vaihtelua 0–360 Hz välillä Nvidian G-Sync-teknologialla ja tuettuna on myös ULMB-teknologia (ultra low motion blur) 240 Hz:n nopeuteen saakka.

MSI Oculux NXG253R:n suositushinta on 799 dollaria ja se saapuu myyntiin lähiaikoina. Hinta.fi-hintavertailupalvelun mukaan näyttö on jo myynnissä Suomessakin 799 euron hintaan ja näyttöjen saatavuudet on laskelmoitu ensi kuulle.

Lähde: MSI