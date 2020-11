OnePlus 9 ja 9 Pro esiintyvät tuoreissa renderöintivuodoissa (Päivitetty)

OnePlus 9 Pron julkaisun odotetaan tapahtuvan ensi vuoden maaliskuussa.

OnePlus julkaisi aiemmin syksyllä perinteisen T-päivitysversion OnePlus 8:sta kertoen samalla, ettei 8 Prosta ole luvassa tällä kertaa päivitysversiota lainkaan. Sen myötä odotukset ovatkin kääntyneet jo OnePlus 9:n suuntaan. Nyt luotettavista vuodoistaan tuttu Steve ’OnLeaks’ Hemmerstoffer on julkaissut Voice-palvelussa renderöintejä OnePlussan tulevasta huippumallista.

OnePlus 9 Pro tulee rakentumaan reunoiltaan kaareutuvan 6,7-tuumaisen näytön ympärille. Näytössä on ohuet reunukset ylhäällä ja alhaalla sekä pienehkö vasempaan yläkulmaan sijoitettu läpi lyöty selfiekamera. Puhelimessa on kaiutin pohjassa ja kuuloke näytön yläpuolella.

Puhelimen takakannen kerrotaan olevan lasia ja sen rikkoo vasempaan ylänurkkaan sijoitettu laattamainen kamerasaareke. Hemmerstofferin mukaan hänen renderöintinsä perustuvat tämänhetkiseen prototyyppiin ja pienet muutokset esimerkiksi kamerasaarekkeessa ovat vielä mahdollisia.

Tuoreimmassa prototyypissä saarekkeessa on kuitenkin kaksi suurehkolla linssiratkaisulla varustettua kamerasensoria sekä kaksi pienempää kameraa. Kahden suurimman linssiratkaisun ulkoreunalla on metalliset kehykset, jotka ulkonevat hieman muusta kamerasaarekkeesta. Nykyisessä prototyypissä saarekkeeseen on sijoitettu lisäksi mikrofoni, salama sekä mahdollisesti muita sensoreita.

Hemmerstofferin tietojen mukaan OnePlus aikoo julkaista OnePlus Pro 9:n ensi vuoden maaliskuussa.

Päivitys:

91Mobiles on saanut puolestaan käsiinsä CAD-renderöinnit OnePlus 9:stä. Renderöintien perusteella puhelimessa ei tule olemaan Pro-mallin tavoin kaareutuvaa näyttöä. 91Mobilesin mukaan näyttö tulisi olemaan kooltaan 6,55-tuumainen ja tukisi 120 hertsin virkistystaajuutta. Takapuolen kameramoduuli on Pro-mallin tapaan laattamainen, mutta sisältää neljän sijasta kolme kamerasensoria.

Lähde: OnLeaks @ Voice, 91Mobiles