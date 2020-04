Uusia malleja ovat GeForce RTX 2070 Super ja 2080 Super sekä GTX 1650 Ti ja GTX 1650 GDDR6 ja poistuvia RTX 2080 sekä Pascal-arkkitehtuuriin perustunut GTX 1050.

NVIDIA on päivittänyt GeForce-näytönohjainmallistonsa kannettaviin. Joukkoon saatiin neljä uutta mallia samalla, kun kaksi vanhempaa mallia siirtyy sivuun.

Uudet GeForce-grafiikkapiirit kannettaviin perustuvat tutun Turing-arkkitehtuurin RTX- ja GTX-versioihin. Uusia malleja ovat GeForce RTX 2080 Super, RTX 2070 Super, GTX 1650 Ti ja GTX 1650:n GDDR6-versio. Poistuvia malleja ovat puolestaan GeForce RTX 2080 ja aiempaan Pascal-arkkitehtuuriin perustuva GTX 1050.

Uudet mallit vastaavat ydinkonfiguraatioiltaan pääosin samoin nimettyjä työpöytämalleja, mutta niiden kellotaajuudet ja TDP-arvot ovat selvästi pienempiä ja lopulliset kellotaajuudet riippuvat kunkin kannettavamallin valmistajasta. Esimerkiksi RTX 2080 Super -malleille kerrotaan peruskellotaajuudeksi 735 – 1365 MHz ja Boost-kellotaajuudeksi 1080 – 1560 MHz, kun TDP-arvo on 80 – 150 wattia tai jopa yli. Löydät kaikkien mallien tekniset yksityiskohdat yllä olevasta taulukosta.

Poikkeuksen yllä mainittuun tekevät GeForce GTX 1650 Ti, jollei ei löydy verrokkimallia työpöydältä, sekä GeForce GTX 1650 ainakin GDDR6-versiona. GTX 1650 Ti -näytönohjaimessa on käytössä TU116-grafiikkapiiri 1024 CUDA-ytimellä, 1035 – 1350 MHz:n perus- ja 1200 – 1485 MHz:n Boost-kellotaajuuksilla sekä 4 gigatavua 12 Gbps:n GDDR6-muistia 128-bittisen muistiväylän jatkeena.

GTX 1650 on erikoisempi tapaus. Siinä on käytössä enimmillään 1024 CUDA-ydintä, mutta ilmeisesti myös 896 CUDA-ytimen malleja on tulossa myyntiin edelleen. Muistit voivat olla joko GDDR5- tai GDDR6-muistityyppiä ja perus- ja Boost-kellotaajuudet 1125 – 1560 ja 930 – 1395 MHz. Käytännössä osa GTX 1650 malleista saattaa siis olla suorituskykyisempiä kuin osa GTX 1650 Ti -malleista.

Lähteet: NVIDIA, AnandTech