Noctua julkaisi päivitetyn NH-D15 G2 -prosessorijäähdyttimensä

Noctuan suosittu NH-D15-prosessorijäähdytin on päivitetty uuteen versioon G2, jonka mukana tulee myös uudistetut NF-A14x25r G2 -tuulettimet. Jäähdyttimen suositushinta on noussut 150 euroon.

PC-ilmajäähdytyksen edelläkävijänä tunnettu Noctua on julkaissut jo kymmenen vuoden ikään ehtineestä NH-D15-prosessorijäähdyttimestään toisen sukupolven G2-version, jota esiteltiin Computex-messuilla alkukesästä. Myös jäähdyttimen 140 millimetrin tuulettimia on päivitetty tuoreempaan NF-A14x25r G2 -versioon, joka yltää 1500 kierroksen minuuttinopeuteen.

NH-D15 G2, jota Noctuan mukaan on kehitetty vuosia niin ylä- kuin alamäkienkin kera, on edeltäjänsä tavoin järeä kaksoistornijäähdytin kahdella 140 mm:n tuulettimella, mutta lämpöputkia on tällä kertaa jopa kahdeksan kappaletta aiemman kuuden sijaan. Myös jäähdytyspinta-alaa kerrotaan olevan 20 prosenttia enemmän edeltäjämalliin verrattuna. NH-D15 G2:n mukana toimitetaan valmistajan oma NT-H2-lämpötahna sekä Torx-mallinen NM-ST1-ruuvimeisseli jäähdyttimen SecuFirm2+-kiinnikkeiden asennusta varten.

Lisämausteena uusi NH-D15 G2 saapuu kolmena eri varianttina, jotka ovat perusmalli, HBC (high base convexity) ja LBC (low base convexity). Mallit eroavat hieman toisistaan prosessorin päälle asettuvan kontaktilevyn osalta. Perusmallia Noctua suosittelee useimpiin kokoonpanoihin sekä AMD:n että Intelin leiriin, mutta HBC-malli on tarkoitettu erityisesti LGA1700-kantaan Intelin prosessoreille, joiden lämmönlevittäjä ei kannan rakenteen vuoksi ole täysin tasainen. Vastaavasti LBC-mallia Noctua suosittelee AM5-kantaan sekä muihin kantoihin, joissa prosessorin lämmönlevittäjä pysyy tasaisena.

NH-D15 G2 on heti saatavilla 150 euron suositushintaan Noctuan Amazon-verkkokaupoista. NF-A14x25r G2 -tuuletin on saatavilla myös erikseen sekä yhden että kahden kappaleen pakkauksissa suositushinnoin 40 ja 80 euroa. Lisäksi Noctua on syyskuussa tuomassa myyntiin perinteisellä neliön muotoisella kehyksellä varustettua NF-A14x25 G2 -tuuletinta nestejäähdyttimiin ja koteloihin.

Lähde: Noctua