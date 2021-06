Microsoftin seuraava Windows-päivitys saattaa olla Windows 11

Microsoft on antanut tipottain lisää viittauksia numeroon 11, jonka lisäksi yhtiön Windows 10 -tukisivut ilmoittavat nyt käyttöjärjestelmän tuen päättyväksi vuonna 2025.

Microsoftin julkistettua What’s Next for Windows -tapahtuman alkoi netin keskustelupalstoilla kuhista. Tapahtumaa mainostavan twiitin videossa Windows-logon muotoisesta ikkunasta kajastaa lattialle kaksi pitkää valokiilaa ilman logon poikkipuuta, minkä tulkittiin merkitsevän uutta Windows 11 -käyttöjärjestelmää.

Microsoft on sanonut aiemmin, että Windows 10 olisi viimeinen Windows. Uusien versioiden sijasta käyttöjärjestelmää tultaisiin päivittämään puolivuosittain isommilla päivityksillä. Puolivuosittaisia päivityksiä on saatu jo pitkään, mutta nyt vaikuttaa päivä päivältä varmemmalta, että lähitulevaisuudessa luvassa on kuin onkin uusi Windows 11 -käyttöjärjestelmä.

Viitteitä uudesta käyttöjärjestelmästä on ripoteltu pitkin poikin yhtiön viestintää. Microsoft pitää What’s Next for Windows tapahtuman kello 11 ja yhtiö julkaisi rentoutumistarkoitukseen 11 minuuttia pitkän videon hidastetuista Windowsin käynnistysmelodioista. Videolla näkyi myös maisemia aurinkoisista laaksoista, mikä viittaisi Windows 10:n 21H2-päivitykseksi oletetun päivityksen Sun Valley -nimeen. Itse video ei ole valitettavasti enää julkisesti katsottavissa YouTubessa. Samoihin aikoihin alkoi kuulua myös huhuja, jonka mukaan kuvankaappausten otto tietyistä Windows Insider -versioista olisi nyt kiellettyä.

Viimeisimpänä vihjeenä Microsoft on päivittänyt Windows 10:n elinkaarisivustoa tärkeäksi merkityllä huomiolla: Microsoft tulee tukemaan vähintään yhtä Windows 10 Semi-Annual Channel -versiota 14. lokakuuta 2025 asti. Semi Annual Channel -viittaa käyttöjärjestelmän puolivuosittaisiin päivityksiin. Sama päivämäärä on nyt merkitty ylipäätään Windows 10 Home- ja Pro-versioiden tuen päättymispäiväksi. Sun Valleyn ja Windows 11:n julkaisuajankohdaksi on aiemmin spekuloitu nimenomaan 14. lokakuuta, mikä sopii hyvin yhteen tämän kanssa. Microsoft alkaa laskea aikaa edellisen version tuen päättymiseen uuden version julkaisusta.

