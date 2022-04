Tällä hetkellä vain NH-L9a-AM4 ei tue tulevaa AM5-kantaa, mutta yhtiö kehittelee jo sille sopivaa sovitinta, jonka lisäksi NH-L9a- ja NH-L9i-coolereiden AM4-sovittimen tilalle tullaan julkaisemaan AM5-versio.

Noctua on tunnettu hyvästä tuestaan myös vanhemmille coolereilleen. Yhtiö toi muun muassa Intelin uudelle LGA1700-kannalle ilmaiset sovittimet kaikille tuetuille coolereille.

Nyt Noctua on ilmoittanut yhtiön coolereiden pysyvän yhteensopivina myös AMD:n tulevalle AM5- eli LGA1718-kannalle. Yhtiön mukaan kaikki sen AM4-kantaa tukevat coolerit pois lukien NH-L9a-AM4 tulevat sopimaan myös tuleville Ryzen 7000 -sarjan prosessoreille. Hyvän yhteensopivuuden takana on ennen kaikkea yhtiön päätös käyttää coolereissaan AMD:n vakiotakalevyä, joka pysyy identtisenä AM4- ja AM5-kantojen välillä. Poikkeuksen käytäntöön tekevät jo mainittu cooleri. Myös NM-AM4-L9aL9i-sovitin on epäyhteensopiva AM5-kannan kanssa.

Noctuan mukaan suoraan yhteensopivia coolereita ovat kaikki SE-AM4-mallit sekä useampia prosessorikantoja tukevat mallit, jotka on ostettu tammikuussa 2019 tai myöhemmin. Lisäksi yhteensopivia ovat useampia prosessorikantoja tukevat coolerit, jotka on ostettu ennen tammikuuta 2019, mutta on päivitetty joko NM-AM4- tai NM-AM4-UxS-sovittimilla. Luonnollisesti päivittämättömistä malleista voi tehdä myös yhteensopivia hankkimalla sopivan edellä mainituista sovittimista näin jälkikäteen. Noctua kehittää lisäksi parhaillaan AM5-sovittimia NH-L9a-, NH-L9a-AM4- ja NH-L9i-coolereille.

Lähde: Noctua