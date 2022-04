Ajureissa on uutta tuki Unreal Engine 5 -pelimoottorille, mutta merkittävämpänä huomiona AMD tutkii parhaillaan viime ajureista lähtien läsnä ollutta ongelmaa, jossa näytönohjaimen ylikellotusprofiilin lataaminen on kytkenyt kysymättä päälle myös Ryzen-prosessorin Precision Boost Overdriven.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroidulla grafiikkaohjaimella varustetuille prosessoreilleen. AMD Software Adrenalin Edition 22.4.1 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Polaris-arkkitehtuurista lähtien sekä Zen-prosessoreita integroduilla grafiikkaohjaimella.

AMD Software 22.4.1 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat virallinen tuki Unreal Engine 5 -pelimoottorille ja City Sample -esimerkkisovellukselle. Mahdollisista suorituskykyeroista aiempiin ajureihin ei ole mainintaa.

Ajureissa on uutena tiedossa olevana ongelmana hiljattain esille tullut ongelma, jossa Radeon Performance Tuning -profiilin lataaminen tai resetointi on muuttanut samalla prosessorin ylikellotusasetuksia ottamalla Precision Boost Overdrive -käyttöön. PBO lasketaan prosessorin ylikellottamiseksi ja normaalisti käyttäjän on erikseen ilmoitettava tiedostavansa riskit, kun ottaa sen käyttöön. Käyttäjien onkin syytä tarkistaa, että prosessorin asetukset ovat halutunlaiset näytönohjaimen ylikellotuksen yhteydessä. Ongelma koskee vain sekä Ryzen-prosesorin että Radeon-näytönohjaimen sisältäviä kokoonpanoja.

Tuttuun tapaan ajureissa on korjattu myös aiempien julkaisujen ongelmia. Liiskattuja bugeja ovat tällä kertaa Horizon Zero Dawnissa esiintyneet artifaktit, kursorin näkyvän ja todellisen sijainnin epäsuhta joissain peleissä Radeon Super Resolution käytössä sekä Performance Metrics Overlayn asettuminen väärään kohtaan, jos sen ikkuna sijoitetaan näytön jompaan kumpaan laitaan Windowsin Snap-ominaisuudella. Tiedossa olevia ongelmia prosessorin ylikellotusasetusten lisäksi ovat esimerkiksi 4K 120 Hz -resoluution mahdollinen uupuminen joillain FreeSync-näytöillä, GPU:n käyttöasteen jumiutuminen 100 %:iin Radeon Performance Metricsin mukaan pelin sulkeuduttua, joiltain puuttuvat Windows 10:n Aero-läpinäkyvyysefektit. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä