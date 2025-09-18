Yhteistyössä esports-ammattilaisten kanssa suunnitellun pelihiiren ominaisuuksista ei ole tingitty, vaikka painoa on vaivaiset 36 grammaa

Komponentti- ja oheislaitemarkkinoiden jätti Corsair on täydentänyt hiirivalikoimaansa uudella ultrakeveällä pelihiirellä. Langaton Sabre v2 Pro Ultralight nostaa vaa’an lukemat vaivaiseen 36 grammaan.

Corsair Sabre v2 Pro Ultralight on nimensä mukaisesti ultrakeveä, mutta se ei tarkoita, että ominaisuuksista olisi karsittu. Symmetrisesti muotoillun, mutta peukalopainikkeiden perusteella oikeakätiseen käyttöön suunnitellun hiiren silmänä toimii yhtiön uusin, PixArtin piiriin perustuva Marksman S -sensori, jonka luvataan yltävän 33 000 DPI:n tarkkuuteen, 750 IPS:n nopeuteen ja 50 G:n kiihtyvyyteen. Hiiren pääpainikkeet ovat mekaaniset ja niiden luvataan kestävän 100 miljoonaa klikausta.

Hiiri hyödyntää yhtiön Axon-teknologiaa ja kommunikoi tietokoneen kanssa parhaimmillaan 8000 hertsin taajuudella käyttäen 2,4 GHz:n langatonta tai USB-C-yhteyttä. Langattomassa tilassa akun luvataan kestävän parhaimmillaan 70 tuntia, kun käytössä on 1000 hertsin päivitystaajuus. Hiiren hallinta tapahtuu selaimen kautta, eli se ei vaadi erikseen asennettavia ohjelmistoja.

Corsair Sabre v2 Pro Ultralight saapuu myyntiin välittömästi ja se on hinnoiteltu yhtiön omassa verkkokaupassa 109,99 euroon. Hiiri on saatavilla sekä mustana että valkoisena.

Lähde: Lehdistötiedote