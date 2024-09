Uusien kuulokkeiden julkaisun yhteydessä yhtiö esitteli lisäksi rajusti uudistuvaa Nothing OS 3.0 -käyttöjärjestelmää, joka mm. hylkää ikonisen N-Dot-fontin lähes kaikkialta.

Nothing on täydentänyt tänään kuulokevalikoimaansa uusilla avoimilla nappikuulokkeilla. Julkistusvideon yhteydessä yhtiö esitteli lisäksi tulevaa Nothing OS 3.0 -käyttöjärjestelmää, jonka käyttöliittymä tulee kokemaan melkoisia mullistuksia.

Täyslangattomat Nothing Ear (open) -nappikuulokkeet ovat täyslangattomat, mutta avoimen luonteensa vuoksi ne eivät ole perinteiset korvakäytävän suulle pistettävät napit, vaan korvan yli menevällä sangalla sen päällä pysyvät nappikuulokkeet. Kuulokkeiden akku on sijoitettu sangan päähän, mikä siirtää kuulokkeiden painopistettä alemmas korviin asetettuina.

Kuulokkeiden äänenlaadun ytimessä on titaanilla silatun kaiutinelementin täysin uusi kalvo, jolle yhtiö on hakenut myös patenttia. Kalvon muotoilun luvataan vähentävän äänen säröytymistä ja parantavan etenkin matalien taajuuksien toistoa samalla, kun titaanikerros varmistaa kirkkaat diskantit.

Uutuuskuulokkeet hyödyntävät Nothingin Open Sound -teknologiaa, minkä luvataan tuottavan käyttäjälle mukaansatempaavan kuunteluelämyksen ilman, että pitäisi samalla uhrata ympäristön äänien havainnointi. Ulkopuolista maailmaakaan ei häiritä, sillä kuulokkeissa on myös toinen kaiutinelementti heti vastapäätä, josta toistetaan pääkaiuttimesta toistettavat äänet kumoavia ääniaaltoja.

Käyttäjän ääntä puolestaan parannetaan Clear Voice -teknologialla, jonka luvataan takaavan kirkasääniset puhelut tilanteesta riippumatta. Tekoäly ei jää vain Clear Voiceen, vaan mukana on myös ChatGPT-integrointi, mikä mahdollistaa tekoälybotin komentamisen luonnollisin lausein.

Ear (open) -kuulokkeille luvataan 8 tunnin soittoaikaa yhdellä latingilla ja maksimissaan 30 tuntia, kun latauskotelon akku lasketaan mukaan. Latausnopeudesta kerrottiin sen verran, että kymmenessä minuutissa pitäisi saada kahden tunnin edestä latausta.

Nothing Ear (open) -kuulokkeet tulevat ennakkotilattavaksi välittömästi ja niiden toimitukset aloitetaan 1. lokakuuta. Niiden Euroopan suositushinta on 149 euroa.

Nothing OS 3.0 on kehitysjohtaja Yuri Levinin mukaan se käyttöjärjestelmä, minkä he ovat aina halunneet tehdä. Lausahdus kuulostaa erikoiselta etenkin huomioiden sen, kuinka paljon käyttöliittymä on muuttunut. Yhtiön tunnusomainen N-Dot-fontti on väistynyt lähes kaikkialta tavanomaisen Sans Serif -fontin tieltä. N-Dot-pisteitä hyödynnetään nyt tekstin sijasta esimerkiksi sääikoneissa ja muissa vastaavissa tiltanteissa. Nothing OS 3.0 on varustettu myös uusilla kustomointimahdollisuuksilla ja tulemme tutustumaan käyttöjärjestelmään lähemmin sen julkaisun yhteydessä.

Lähde: Nothing