Keskihintaluokan Snapdragon 7s Gen 3 -järjestelmäpiirillä varustetut Phone (3a) -sarjan puhelimet perustuvat kameroitaan lukuunottamatta samaan tekniikkaan.

Mobiilimaailma on keskittynyt parhaillaan Barcelonassa järjestettäviin MWC-messuihin. Messuilla on läsnä myös Nothing, joka on nyt julkaissut uuden sukupolven Phone (3a) -sarjan älypuhelimet.

Nothing Phone (3a) -sarjan sukulaissuhteen edeltävään (2a)-malliin näkee pitkälle ja esimerkiksi renkaan kehälle asetetut Glyph-valot, ”läpinäkyvä” rakenne ja vaakamallinen kamerasaareke ovat ennallaan. Phone (3a) Pron Glyph-valot noudattavat nekin vanhaa tuttua mallia, mutta kamerasaareke on nyt pyöreä. Sensorit on aseteltu irrallisen oloisesti kolmioon ja saarekkeen ylälaidan keskeltä löytyy salama. Etukamera on toteutettu näytön yläreunan tuntumasta löytyvällä lyödyllä kamerareiällä, kuten (2a):ssakin.

Kameroissa on uutta myös tekniikan puolella; Phone (3a):n pääsensori on toteutettu Samsungin kanssa ja telekamera käyttää nimettömäksi jääneen valmistajan 50 megapikselin sensoria kaksinkertaisella optisella zoomilla. Phone (3a) Pron pääsensori on ilmeisesti myös Samsungin valmistama, mutta uudempaa teknologiaa, tarjoten 43 % nopeamman automaattitarkennuksen ja paremman tarkkuuden heikoissa valaistusolosuhteissa. Pron telekameraksi on valittu Sony Lytia 600 -sensoria käyttävä periskooppikamera, joka tarjoaa optisesti vakautettuna kolminkertaisen optisen zoomin ja senorirajauksella sekä ohjelmistolla jopa 60-kertaisen ”ultra zoomin”. Prossa on lisäksi ultralaajakulmakamera Sonyn 8 megapikselin sensorilla.

Tekoäly on luonnollisesti mukana myös Nothingin markkinoinnissa. Uusi Essential Space on tekoälypohjainen ”keskus” erilaisille muistiinpanoille, ideoille ja muille vastaaville. Essential Spaceen voi tallettaa tietoa painamalla Essential Key -painikkeen, jota painamalla ruudun sisältö pistetään talteen. Pitkällä painalluksella pääsee nauhoittamaan ääniviestiä itselleen ja kaksoinapautus on oikotie tallennetun sisällön pariin. Essential Spacea tullaan päivittämään lähitulevaisuudessa vielä uusilla Camera Capture-, Smart Collections-, Focused Search- ja Flip to Record -ominaisuuksilla.

Nothing Phone (3a):n ja (3a) Pron tekniset ominaisuudet:

Koko ja paino: Päivitetään myöhemmin

Materiaalit: Päivitetään myöhemmin

IP64-suojaus

6,77” FullHD+-resoluution näyttö (480 Hz kosketuksentunnistus, pelitilassa jopa 1000 Hz, maksimikirkkaus 11300 nitiä ja piikkikirkkaus 3000 nitiä)

Snapdragon 7s Gen 3 (1x Cortex-A720 @ 2,5 GHz, 3x Cortex-A720 @ 2,4 GHz, 4x Cortex A52+ @ 1,8 GHz, Adreno, Hexagon)

Muisti ja tallennustila: 8 Gt + 128 / 8 Gt + 256 Gt / 12 Gt + 256 Gt

Takakamera (3a) 50 megapikselin pääkamera (Samsung) 50 megapikselin telekamera (f/2.0, 50 mm kinovastaava, 2x zoom) (3a) Pro 50 megapikselin pääkamera 50 megapikselin teleskooppikamera (Sony Lytia 600, f/2.55, 3x zoom, OIS) 8 megapikselin ultralaajakulma (Sony)

Etukamera (3a) 32 megapikseliä (3a) Pro 50 megapikseliä (adaptiivinen AI-vakautus, yötila parannuksia)

5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4

5000 mAhn akku, USB-C-lataus 50 %:iin alle 20 minuutissa

Nothing OS 3.1 (Android 15)

Nothing (3a) tulee saataville mustana, valkoisena ja sinisenä. Euroopassa myyntiin tulevat 8 + 128 Gt -malli 329 ja 12 + 256 Gt:n malli 379 euron suositushintaan. Phone (3a) Pro tulee saataville harmaana ja mustana ja siitä tulee Euroopassa saataville vain 12+256 Gt -malli 459 euron hintaan. Puhelinten ennakkotilaukset alkavat tänään ja toimitukset viikon kuluttua 11. maaliskuuta.

Lähde: Lehdistötiedot (sähköposti)