BBK-konsernin tytäryhtiöihin lukeutuva Realme on esitellyt MWC-messuilla Realme 14 Pro -sarjan älypuhelimensa Euroopan markkinille. Samalla yritys kertoi tavoitteistaan kaksinkertaistaa käyttäjäkuntansa kolmessa vuodessa ja tähtäävänsä erityisesti Eurooppalaisiin keskihintaisten- ja lippulaivaluokan puhelinten ostajiin. Yrityksen tavoitteena on 10 miljoonan puhelimen vuosimyynti Euroopassa.

Realme 14 Pro ja Realme 14 Pro+ ovat ulkoisesti äkkiseltään identtisen näköisiä keskihintaluokan puhelimia, joita erottaa sadan euron hintaeron lisäksi mm. näytön ominaisuudet, järjestelmäpiiri, kameroiden toteutus sekä latausnopeus. Molemmista malleista tulee Suomessa saataville erikoinen luonnonhelmiäistä imitoiva takakuorivaihtoehto, joka vaihtaa väriään luonnonvalkoisesta siniseen alle 16 celsiusasteen lämpötilassa.

Realme 14 Pro+ on nimensä mukaisesti kaksikon paremmin varusteltu vaihtoehto. AMOLED-näyttö on suuri 6,83-tuumainen ja se tukee 120 hertsin virkistystaajuutta sekä 10-bittisiä värejä. Näyttöä suojaava GG7i-suojalasi on pyöristetty kaikilta reunoiltaan. Plus-mallissa järjestelmäpiiriksi on valittu Snapdragon 7s gen 3, jota jäähdytetään 6000 mm2 kokoisella höyrykammiolla. 6000 mAh pii-hiiliakku tukee 80 watin pikalatausta ja sen luvataan täyttyvän tyhjästä puolilleen 24 minuutissa.

Kolmoistakakameraa kehutaan lennokkaaseen sävyyn järjestelmäkameratasoiseksi, mutta käytännössä se koostuu Sonyn keskikokoista 50 megapikselin sensoria käyttävästä pääkamerasta, pienempää 50 megapikselin sensoria käyttävästä 3x-periskooppitelekamerasta sekä perustasoisesta 8 megapikselin ultralaajkulmakamerasta. Erikoisuutena takakamerassa on kolmen LED-salaman MagiGlow-järjestelmä, jonka kerrotaan tarjoavan viisi kirkkaustasoa ja älykkään värilämpötilan säädön.

Realme 14 Pro+ tekniset ominaisuudet:

Koko: 163,5 × 77,3 × 7,99 mm (harmaa 8,29 mm paksu)

Paino: 194 g (harmaa 196 g)

Suojaus: IP69&IP68&IP66, TÜV Rheinland Rugged Smartphone Certification, MIL-STD-810H TÜV Shock-Resistance Test

Näyttö: 6,83″ AMOLED 1272 x 2800, 120 Hz, 1500 nit pistemäinen, 10-bit, 3840 Hz PWM

Järjestelmäpiiri: Snapdragon 7s Gen 3

Muisti ja tallennustila: 8 Gt + 256 Gt tai 12 Gt + 512 Gt

Takakamera: 50 megapikselin pääkamera (Sony IMX896; 1/1,56″), f1.8, OIS, 24 mm kinovastaava, OIS 50 megapikselin 3x-telekamera (Sony IMX882, 1/1,95″), f2.65, periskooppiobjektiivi, PDAF, 73 mm kinovastaava, OIS 8 megapikselin ultralaajakulma (1/4,0″), f2.2, 16 mm kinovastaava, 112 asteen kuvakulma MagicGlow-LED-salamajärjestelmä

Etukamera: 32 megapikseliä, f2.0, 21 mm kinovastaava, automaattitarkennus

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC

Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS

stereokaiuttimet

6000 mAh akku, USB-C, 80 W pikalataus

realme UI 6.0 (Android 15), 4 Android-versiopäivitystä, 6 vuotta tietoturvakorjauksia

Realme 14 Pron näyttö on hieman kalliimpaa sisarmalliaan pienempi 6,77-tuumainen ja sen pitkät sivut ovat kaarevat. Vaikka kyse on edullisemmasta mallista, on näytön maksimikirkkaus silti huomattavasti korkeampi 4500 nitiä. Järjestelmäpiirinä on Mediatekin Dimensity 7300 Energy, jota jäähdytetään sisarmallista tutulla höyrykammiolla. Myös 14 Pron akku on kapasiteetiltaan 6000 mAh, mutta maksimilatausteho on 45 wattia, jonka avulla akun luvataan latautuvan tyhjästä puolilleen 36 minuutissa.

14 Pron takakamera on hintaluokassaan huomattavan karsittu, sillä vaikka visuaalisesti kameroita näyttäisi olevan kolme, siitä uupuu plus-mallin telekamera sekä ultralaajakulmakamera. Optisesti vakautetussa pääkamerassa käytetty sensori on sama Sonyn 50 megapikselin IMX882, joka on käytössä plus-mallin telekamerassa. Sen parina pyöreässä kamerakohoumassa on ainoastaan syvyystietokamera, jolla ei voi ottaa kuvia.

Molemmissa puhelimissa on käytössä realme UI 6.0 -käyttöliittymä, jonka pohjana toimii Android 15. Valmistaja lupaa puhelimille Euroopassa neljä Android-versiopäivitystä ja kuusi vuotta tietoturvakorjauksia.

Realme 14 Pro tekniset ominaisuudet:

Koko: 162,75 × 74,9 × 7,55 mm (harmaa 7,79 mm paksu)

Paino: 179 g (harmaa 181,5 g)

Suojaus: IP69&IP68&IP66, TÜV Rheinland Rugged Smartphone Certification, MIL-STD-810H TÜV Shock-Resistance Test

Näyttö: 6,77” AMOLED, 1080 x 2392, 120 Hz, 4500 nit pistemäinen, 10-bit, 3840 Hz PWM

Järjestelmäpiiri: Mediatek Dimensity 7300 Energy

Muisti ja tallennustila: 8 Gt + 256 Gt tai 12 Gt + 512 Gt

Takakamera: 50 megapikselin pääkamera (Sony IMX882; 1/1,95″), f1.8, 26 mm kinovastaava, PDAF, OIS syvyystietokamera, f2.4, 22 mm kinovastaava MagicGlow-LED-salamajärjestelmä

Etukamera: 16 megapikseliä, f2.4, 24 mm kinovastaava, kiinteä tarkennus

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC

Beidou, GPS, GLONASS, Galileo

stereokaiuttimet

6000 mAh akku, USB-C, 45 W pikatalaus

realme UI 6.0 (Android 15), 4 Android-versiopäivitystä, 6 vuotta tietoturvakorjauksia

Realme 14 Pro -sarjan puhelimen tulevat Suomessa myyntiin maaliskuun aikana. 14 Pro+ -mallin suositushinnat ovat 529 € 8 & 256 Gt muistilla ja 579 € 12 & 512 Gt muistilla. 14 Pro -mallin suositushinnat ovat vastaavasti 429 € ja 479 € vastaavina muistivariantteina.

Realme esitteli MWC-messuilla lisäksi konseptipuhelinta, joka oli varustettu vaihdettavalla objektiivilla. Kameratoteutus perustuu Sonyn yhden tuuman kuvakennoon sekä Leican M-sarjan objektiivikiinnikkeeseen, joka mahdollistaa järjestelmäkameraobjektiivien käytön. Kamerasensorin edessä ei luonnollisestikaan ole kiinteää objektiivia, koska se on tarkoitettu käytettäväksi irrotettavan objektiivin parina. Prototyypin yhteydessä Realme esitteli messuilla 73 mm:n muotokuvaobjektiivia sekä 234 mm:n teleobjektiivia.

