Nothingin uusi Phone (2a) -älypuhelin on yrityksen pelinavaus aiempaa alempaan hintaluokkaan

Nothingin uusi Phone (2a) -puhelin tarjoaa tasapainoiselta vaikuttavan ominaisuuskattauksen 359 euron lähtöhintaan.

Nothing on esitellyt odotetusti tänään iltapäivällä uuden keskihintaisen Phone (2a) -älypuhelimensa. Uutuus asemoituu yrityksen aiemmin julkaisempia Phone (1) ja (2) -malleja edullisempaan hintaluokkaan. Yritys vaikuttaa vertaavan uutuutta mieluusti ensimmäisen sukupolven malliinsa, johon nähden tarjolla onkin teknisiä parannuksia useammallakin osa-alueella.

Nothing kertoo keskittyneensä puhelimen rakenteessa kestävään kehitykseen käyttämällä mm. 100 % kierrätettyä alumiinia sisärungossa, 100 % kierrätettyä tinaa piirilevyillä sekä tuotantolinjoilta kierrätettyä sekä muista kestävistä lähteistä hankittua muovia. Puhelimen takakuori on yritykselle tyypilliseen tapaan läpinäkyvä ja takakuoren yläosassa on kolme valkoista Glyph-merkkivaloa.

6,7-tuumainen AMOLED-näyttö tukee 30-120 hertsin mukautuvaa virkistystaajuutta, 10-bittisiä värejä sekä 1300 nitin pistemäistä kirkkautta. Näytön reunusten kehutaan olevan kapeimmat koko Nothingin mallistossa – 2,1 mm kaikilta neljältä sivulta.

Puhelimen järjestelmäpiiriksi on valikoitunut MediaTekin modernilla TSMC:n neljän nanometrin prosessilla valmistettava Dimensity 7200 Pro -malli, jonka päällä on 3200 mm2 kokoinen höyrykammiojäähdytys sekä lämpöä hajauttava 12 000 mm2 kokoinen 0,11 mm paksu grafiittikerros. RAM-muistia on tarjolla 8 tai 12 gigatavua ja tallennustilaa 128 tai 256 gigatavua.

Hauskan näköisesti keskelle takakuoren yläosaa sijoitettu kaksoistakakamera on paperilla spekseiltään hyvin samankaltainen kuin Nothingin aiemmissa malleissa. Tarjolla on sekä optisesti vakautettu 50 megapikselin pääkamera että 50 megapikselin ultralaajakulmakamera, joista molemmilla voi kuvata myös 4K-videota.

5000 mAh akku on suurin Nothingin puhelimissa tähän mennessä nähdyistä ja sitä on mahdollista ladata 45 watin maksimiteholla. Lataaminen tyhjästä täyteen ottaa 59 minuuttia. Nothing lupaa akun säilyttävän 90 % maksimikapasiteetistaan vielä 1000 latauskerran jälkeen.

Ohjelmistopuolella on tarjolla Android 14 -pohjainen Nothing OS 2.5 -käyttöliittymä. Valmistajan mukaan tarjolla on uusia widgettejä uusilla pyyhkäistävillä vuorovaikutustoiminnoilla sekä uusi tekoälypohjainen ”taustakuvastudio”. Nothing lupaa 2a:lle kolme Android-versiopäivitystä sekä neljän vuoden tietoturvakorjaukset.

Nothing Phone (2a):n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 161,7 x 76,3 x 8,6 mm

Paino: 190 grammaa

alumiinirunko, muovikehys, Gorilla Glass 5 -näyttölasi

Suojaus: IP54

6,7” 2412×1084 AMOLED (10 bit, HDR10+, 30-120 Hz, 1300 nitin pistemäinen. kirkkaus, 2160 Hz PWM-himmennys)

MediaTek Dimensity 7200 Pro -järjestelmäpiiri 2 x 2,8 GHz Cortex-A715 CPU 6 x 2,0 GHz Cortex-A510 CPU Mali-G610 MC4 GPU

8 tai 12 Gt RAM-muistia

128 tai 256 Gt UFS-tallennustilaa

5G SA/NSA (sn1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78), LTE, Dual nano-SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.3 (A2DP, BLE), NFC, GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1)

Kaksoistakakamera: 50 megapikselin laajakulma, f/1.88, 1/1,56” sensori, 1,0 µm pikselikoko, PDAF, OIS 50 megapikselin ultralaajakulma (114°), f/2,2, 1/2,76” sensori, 0,64 µm pikselikoko, AF 4K 30 FPS videokuvaus, 1080p 120 Hz hidastuskuvaus

32 megapikselin etukamera, f/2.2, 1/2,74” sensori

5000 mAh akku, USB-C 2.0, 45W latausteho

Android 14, Nothing OS 2.5 (3 vuoden Android-versiopäivitykset, 4 vuoden tietoturvapäivitykset)

Nothing Phone (2a) on ennakkotilattavissa Nothingin sivuilta välittömästi ja saatavilla 12. maaliskuuta alkaen. Puhelimen 8 & 128 Gt muistiversio maksaa 359 euroa ja 12 & 256 Gt versio 419 euroa. Värivaihtoehtoja ovat musta, maidonharmaa ja puhtaanvalkoinen.

Lähteet: sähköpostitiedote, Nothing (1)(2)